Rosanna Banfi: “Diventerò nonna, anche se mia figlia Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce” Rosanna Banfi ha raccontato, intervistata da Monica Setta, che presto diventerà nonna. Una notizia gioiosa, ma anche inaspettata, dal momento che la figlia Virginia soffre di menopausa precoce da quando aveva 27 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite della trasmissione di Monica Setta, Storie di donne al bivio, Rosanna Banfi ha parlato anche di sua figlia, Virginia, che ha scoperto poco dopo il matrimonio, all'età di 27 anni, di dover fare i conti con una menopausa precoce. Ma, grazie a delle cure, potrà godere della gioia di diventare nonna.

Rosanna Banfi parla della figlia Virginia

Un annuncio felice e inaspettato quello che l'attrice ha fatto durante la sua chiacchierata con la giornalista nel sabato pomeriggio di Rai2, nella puntata che andrà in onda il prossimo 4 luglio. Rosanna Banfi ha raccontato che presto diventerà nonna, la sua primogenita, infatti, è in dolce attesa, sebbene non sia stato un percorso facile:

Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma. Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore.

Virginia Leoni e il racconto della menopausa precose

Della patologia aveva parlato proprio Virginia Leoni, classe 1993, sposata dal 2021 con Gianluca De Marco dopo otto anni di fidanzamento. La 30enne ha dichiarato di aver scoperto della menopausa precoce solo dopo aver sottovalutato, per almeno un anno, sintomi che lei credeva dipendessero da altri fattori:

Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva. Era ottobre del 2020. ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze. Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi.