Rosalinda Cannavò incinta criticata dagli hater: “Spero tua figlia diventi anoressica”, la sua risposta

A cura di Elisabetta Murina

Rosalinda Cannavò attaccata dagli hater. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è in dolce attesa e diventerà presto mamma di una bambina. Mentre affronta la gravidanza insieme al compagno Andrea Zenga, è stata duramente attaccata da alcuni follower su Instagram, a cui questa volta ha deciso di rispondere. "Chi fa questo deve pagare, imparare la lezione", ha scritto.

L'attacco degli hater e la risposta di Rosalinda Cannavò

Tra le sue storie Instagram, Rosalinda Cannavò ha pubblicato lo screen di un messaggio ricevuto da un hater, che l'ha attaccata per il suo passato, augurando il peggio alla bambina che nascerà. "Hai paura che Zenga ti lasci si vede dia messaggi che gli lasci", si legge nel commento. E poi ancora: "Hai sostituito l'anoressia con la dipendenza affettiva. Speriamo tua figlia diventi anoressica". Stufa di ricevere queste parole, ha deciso di rispondere: "Dovete spiegarmi per favore cosa passa per la testa di alcune persone per pensare e scrivere delle cattiverie così pesanti. Chi fa questo deve però pagare. Imparare la lezione".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto genitori

I due si sono conosciuti e innamorati nel 2021, quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip insieme. Da allora non si sono più lasciati e ora stanno per costruire la loro famiglia. A fine marzo hanno dato la notizia della gravidanza con un simpatico video condiviso sui social. Il parto dovrebbe avvenire a settembre 2024. "Se è femminuccia, Dafne o Camilla", aveva raccontato l'attrice a Verissimo a proposito del nome da dare alla figlia, che hanno scoperto essere una femminuccia. E alla domanda se sia in programma il matrimonio, Zenga aveva spiegato: "Viviamo già come marito e moglie. Il matrimonio è il prossimo passo. Forse l'anello arriverò con il bambino o la bambina…". Nel frattempo, sui social continuano a condividere i momenti della gravidanza che stanno vivendo insieme, come la foto della prima ecografia.