Rosalinda Cannavò incinta mostra l'ecografia della prima figlia con Andrea Zenga: "La nostra stella" Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto diventeranno genitori di una bambina. Su Instagram hanno condiviso con i fan una delle prime ecografie che mostrano in maniera nitida il volto della bebè: "La nostra stellina", le parole della coppia.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver svelato il sesso del loro bebè, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga con alcune Instagram story hanno mostrato le prime immagini della figlia. Lo scorso 16 marzo hanno annunciato che presto diventeranno genitori: "Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita", le parole a corredo delle prime immagini in versione neo genitori. La voglia di conoscere il frutto del loro amore aumenta sempre di più e con i fan hanno condiviso un sondaggio: "Secondo voi a chi somiglia?".

Le foto Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga con l'ecografia

Attraverso alcune IG story, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno condiviso con i fan le prime foto della bebé che l'attrice porta in grembo. Sarà una femminuccia, così come annunciato la scorsa settimana, e ora i neo genitori si interrogano su a chi possa somigliare di più. "A me sembra uguale a Rosi" ha scritto l'ex concorrente del GF Vip. "Anche lo studio della nostra ginecologa è rosa" ha poi aggiunto a corredo di una foto della compagna in sala d'attesa. Poi, vicino ad una foto nella quale si vede il viso della bimba, hanno scritto: "La nostra stellina".

L'annuncio del sesso: "Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare"

Pochi giorni fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno annunciato il sesso della loro prima figlia insieme. Con un video dei momenti salienti del gender reveal party organizzato, hanno svelato ai fan che presto nascerà una femminuccia. "Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra. Una delle emozioni più grandi che potessimo mai provare. Adesso possiamo finalmente immaginarti principessa nostra", recita la didascalia del post. Tra i commenti di auguri non poteva mancare quello di Dayane Mello che ha condiviso con loro l'esperienza al Grande Fratello Vip: "Che bello amore. Welcome to the pink world", le parole.

