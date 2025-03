Lino Banfi: “Emozionante tornare sul set di Un medico in famiglia. Vorrei vedere crescere la mia pronipote”

video suggerito

Lino Banfi racconta l'esperienza come bisnonno al settimanale Oggi. L'attore, infatti, ha da poco dato il benvenuto alla piccola Matilde Lucia, figlia di sua nipote Virginia. Nell'intervista descrive l'arrivo della bambina come qualcosa di inaspettato e non nasconde il desiderio di poter tornare sul set di Un medico in famiglia: "Mi piacerebbe rigirare 4 o 5 puntate, di nuovo tutti i Martini insieme per una bella festa".

Lino Banfi: "Mia nipote non sarebbe dovuta nascere"

Nell'intervista, Lino Banfi dedica un pensiero a Lucia, la moglie scomparsa a febbraio del 2023. "Penso che lassù ci sia un'energia molto potente e mi faccio mille domande – spiega l'attore – Questa bambina non doveva nascere: a mia nipote Virginia avevano diagnosticato la menopausa precoce, il che vuol dire che non può avere figli. Ha seguito la difficile strada della procreazione assistita e, alla fine, è riuscita". In più di un'occasione, la nipote Virginia aveva raccontato le difficoltà nel rimanere incinta. "Sono sicuro che, dal cielo, ci abbia messo lo zampino la mia adorata moglie Lucia" continua Banfi. E ancora: "Matilde è venuta al mondo proprio il 13 dicembre, giorno di santa Lucia, e questo giustifica il suo secondo nome. Se non è un miracolo…"

Lino Banfi: "Vorrei tornare sul set di Un medico in famiglia"

Lino Banfi vorrebbe avere più tempo possibile a disposizione per vedere la sua pronipote diventare grande. Tra i suoi desideri, c'è anche quello di tornare sul set della fiction Un medico in famiglia: "Mi piacerebbe rigirare 4 o 5 puntate, di nuovo tutti i Martini insieme per una bella festa". L'attore ricorda i momenti trascorsi lì con grande nostalgia: "Sono stato a Cinecittà, ho visto la ‘nostra' casa intatta e un ulivo, che avevo piantato ai tempi, con un tronco ormai possente. Mi sono commosso".