Lino Banfi e la gioia per la pronipote: "Tanti alla mia età non se lo aspettano, l'arbitro per me non ha ancora fischiato" Lino Banfi si racconta a Silvia Toffanin, raccontando la gioia per la nascita della pronipote Matilde Lucia, che le ricorda la moglie, morta nel 2023: "La nonna non ha fatto in tempo a conoscerla".

A cura di Andrea Parrella

Lino Banfi si racconta a Silvia Toffanin a Verissimo, parlando dei suoi ultimi anni e le esperienze inattese che gli sta regalando la vita. Tra queste, l'arrivo della pronipote Matilde Lucia, figlia della nipote Virginia, una nascita che ha portato ovviamente grande felicità nella famiglia del comico e attore pugliese.

Lino Banfi ricorda la moglie Lucia

Il pensiero di Banfi va naturalmente alla moglie, Lucia, scomparsa nel 2023: “La nonna non ha fatto in tempo a conoscerla. Tanti 85 enni non si aspettano di vivere una partita così, l’arbitro non ha fischiato per me e questa quarta età è arrivata all’improvviso, è un periodo che sto vivendo in maniera strana. Una combinazione strana è che io e Rosanna siamo partiti da Canosa di Puglia quando lei aveva tre anni, siamo venuti a Roma alla stessa età, me la ricordo bene questa cosa, ora faccio il cavalluccio con Matilde e i nipoti si arrabbiano perché con loro non lo facevo”.

L'attore racconta che il momento del parto non è stato semplice, ma nel suo ruolo che lo attende Lino Banfi spiega: “Quando si comporterà male glielo dirò, dovrà essere gentile con me. E’ successo tutto all’improvviso e neanche nell’ospedale in cui avrei dovuto, visto che alla fine è accaduto al Gemelli, che è un ospedale più pronto per questo genere di situazioni” le parole dell’attore.

La nascita della pronipote Matilde Lucia

Virginia Leone, figlia di Rosanna Banfi e nipote di Lino Banfi, è diventata mamma per la prima volta lo scorso dicembre. A dare la bella notizia sui social era stata la neo nonna con il primo tenero scatto della piccola Matilde, nata il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. "Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere. Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino", riferito proprio alla madre scomparsa nel 2023.

Le difficoltà per il parto di Virginia Leoni

Virginia Leoni aveva raccontato le difficoltà affrontate per riuscire a diventare mamma. La ragazza aveva spiegato, sempre a Silvia Toffanin, di essere entrata in menopausa precoce a 31 anni: "L'ho scoperto tre anni fa, prima del mio matrimonio. Prendevo la pillola anticoncezionale, per me andava tutto bene. Quando l'ho interrotta il ciclo non mi tornava, abbiamo iniziato ad approfondire con una lunga serie di esami". Grazie all'incontro con una dottoressa è però riuscita a coronare il suo desiderio di maternità. "Ormai possiamo dire di essere sicuri di tutto quanto", aveva infatti aggiunto. La nascita della piccola era prevista per i primi di gennaio e Lino Banfi aveva messo in chiaro fin da subito la sua intenzione di essere presente per un'occasione così speciale.