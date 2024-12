video suggerito

Lino Banfi bisnonno, la nipote Virginia Leoni è diventata mamma per la prima volta: "Ti amiamo Matilde" Virginia Leoni, nipote di Lino Banfi e figlia di Rosanna Banfi, è diventata mamma per la prima volta. A dare l'annuncio della nascita della piccola Matilde, nel giorno di Santa Lucia, è stata le neo nonna con un post su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Lino Banfi è diventato bisnonno. Con un post su Instagram, la figlia Rosanna ha annunciato la nascita di Matilde nel giorno di Santa Lucia (13 dicembre). La donna è diventata nonna per la prima volta: la piccola infatti è la primogenita della figlia Virginia Leoni.

Rosanna Banfi annuncia la nascita di Matilde: Lino Banfi bisnonno

Virginia Leone, figlia di Rosanna Banfi e nipote di Lino Banfi, è diventata mamma per la prima volta. A dare la bella notizia sui social è stata la neo nonna con il primo tenero scatto della piccola Matilde, nata il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. "Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere. Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino", è la didascalia scelta ad accompagnare il post. Lucia è un nome speciale per la famiglia Banfi, cioè quello della moglie dell'attore (Lucia Zagaria), morta nel febbraio 2023.

Le difficoltà di Virginia Leoni nel diventare mamma

Ospite di Verissimo lo scorso settembre, insieme al nonno Lino Banfi, Virginia Leoni aveva raccontato le difficoltà affrontate per riuscire a diventare mamma. La ragazza aveva spiegato a Silvia Toffanin di essere entrata in menopausa precoce a 31 anni: "L'ho scoperto tre anni fa, prima del mio matrimonio. Prendevo la pillola anticoncezionale, per me andava tutto bene. Quando l'ho interrotta il ciclo non mi tornava, abbiamo iniziato ad approfondire con una lunga serie di esami". Grazie all'incontro con una dottoressa è però riuscita a coronare il suo desiderio di maternità. "Ormai possiamo dire di essere sicuri di tutto quanto", aveva infatti aggiunto. La nascita della piccola era prevista per i primi di gennaio e Lino Banfi aveva messo in chiaro fin da subito la sua intenzione di essere presente per un'occasione così speciale.