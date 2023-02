Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta Zagaria: la lunga storia d’amore dalla fuitina alla malattia Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta, coniugata Zagaria, hanno vissuto una storia d’amore lunga una vita. Erano gli anni ’50 quando si sono conosciuti e, da allora, non si sono più lasciati. Hanno attraversato insieme gioie e dolori e hanno avuto due figli, Walter e Rosanna.

A cura di Daniela Seclì

Lucia Zagaria e il marito Lino Banfi

È morta Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi. Tra loro una storia d'amore durata una vita. Erano i primi anni '50 quando si sono conosciuti e, da allora, non si sono più lasciati. L'attore ha condiviso con sua moglie gioie e dolori: dagli esordi in cui versava in condizioni economiche precarie, i successi e la nascita dei due figli Walter e Rosanna, fino alla malattia di Lucia, l'Alzheimer, che li ha uniti ancora di più: "Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica".

La fuitina, il matrimonio nel 1962 e la promessa di Banfi alla moglie Lucia

Lino Banfi e Lucia Lagrasta convolarono a nozze a marzo del 1962. Alle spalle, un fidanzamento durato dieci anni. In un'intervista rilasciata nel 2016 a Verissimo, l'attore spiegò che il matrimonio venne celebrato in fretta e furia, come punizione per la loro "fuitina". Da lì, la promessa di Lino Banfi:

Avevamo fatto la "fuitina" e per punizione ci fecero sposare alle 6 del mattino. Ero povero e avevamo un trattamento "fetente". Non abbiamo nemmeno una foto, ma ho promesso che per le nozze d'oro avremmo fatto una grande festa. Così è stato, abbiamo avuto anche la benedizione del Papa.

Lino Banfi e Lucia Lagrasta hanno avuto due figli: Walter e Rosanna

Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta festeggiano le nozze d’oro

Dal matrimonio di Lino Banfi e Lucia Lagrasta sono nati due figli: Walter e Rosanna Zagaria. La primogenita, Rosanna Zagaria nota anche come Rosanna Banfi, è nata nel 1963 e ha seguito le orme del padre, lavorando come attrice al suo fianco, in serie tv di successo come Il vigile urbano, Il commissario Zagaria e Un medico in famiglia. Ha partecipato anche all'ultima edizione di Ballando con le stelle. Il secondogenito, Walter Zagaria, è nato nel 1968 e nella vita fa il produttore esecutivo e assistente alla regia.

La malattia di Lucia Zagaria e lo sconforto di Lino Banfi

Nel 2016, Lucia Lagrasta (coniugata Zagaria) si ammalò di Alzheimer, gettando nello sconforto il marito Lino Banfi, il cui unico desiderio è sempre stato quello di invecchiare al fianco dell'amatissima moglie. In una toccante intervista rilasciata al Messaggero, Lino Banfi dichiarò di non riuscire a farsene una ragione:

Non riesco ad accettarlo. Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei. Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta. Ho chiesto come dovermi comportare con Lucia, per non ferirla, per gestire al meglio la sua condizione, lei oggi è sorridente, mi riconosce anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia.

Lino Banfi e la richiesta della moglie Lucia di morire insieme

Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria

Lino Banfi parlò con commozione della moglie, anche in un'intervista rilasciata a Verissimo nel 2021. Spiegò che, durante la pandemia, la sua compagna di una vita, gli aveva rivolto delle domande singolari, che sembravano nascondere il timore di Lucia di restare sola, senza suo marito accanto:

Mi ha chiesto "Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio". Quando in una coppia c'è qualcuno che se ne va prima dell'altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima.

Lino Banfi fece sua la richiesta della moglie e ne parlò con Papa Francesco. In una lettera pubblicata dal settimanale Intimità, l'attore confidò:

Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Bergoglio mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi.

Lo scorso anno, poi, hanno preso il Covid entrambi e anche in quell'occasione, la più grande preoccupazione della signora Lucia era di essere separata dal marito. A Tv, Sorrisi e Canzoni, Banfi raccontò: "Quando ha saputo che avevamo il Covid, Lucia è stata quasi contenta. Ha detto: ‘Meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra'".

La morte di Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi

Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi

Purtroppo, mercoledì 22 febbraio, è arrivata la notizia della morte di Lucia Lagrasta. A comunicare quanto accaduto, la figlia Rosanna, che su Instagram ha pubblicato una foto della madre da giovane, accompagnata da un breve messaggio: "Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio". A Ballando con le stelle, Rosanna Banfi aveva parlato con commozione della malattia della madre: "Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei. Mamma è piccoletta ma tanto bella".