Lino Banfi su Maurizio Costanzo: “Adesso sarà insieme a mia moglie Lucia morta tre giorni fa” Anche Lino Banfi è andato al Campioglio dove molti stanno pirtando l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. L’attore ha voluto legare questa scomparsa a quella della moglie Lucia.

A cura di Redazione Spettacolo

Lino Banfi alla Camera ardente di Maurizio Costanzo (LaPresse)

Lino Banfi è arrivato nel pomeriggio al Campidoglio, dove è stata allestita la Camera ardente di Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore televisivo, morto ieri all'età di 84 anni. L'attore pugliese è reduce da un altro lutto: pochi giorni fa, infatti, è morta la moglie Lucia e proprio a questo dolore Banfi ha legato la scomparsa di Costanzo, cercando, anche davanti ai giornalisti, di mantenere una certa leggerezza, ricordando con affetto Costanzo e un loro vecchio sketch che parlava di morte e risaliva agli anni '90: "Negli anni '90 facemmo un video in cui ci inventammo uno sketch in cui fingevamo di essere vecchi e lui faceva la battuta: "Lino, tu morirai prima di me perché hai due anni in più" e io rispondevo: ‘E chi l'ha detto?'. Parlavamo di altri nostri coetanei come Baudo e altri.

A quel punto, l'attore che negli ultimi anni si è ritagliato un posto nel cuore degli italiani interpretando Nonno Libero nella serie "Un medico in famiglia" ha legato la scomparsa di Costanzo a quella di sua moglie: "Come è strano il destino: in questi giorni è morta anche mia moglie, ci sono stai i suoi funerali l'altroieri e io scherzosamente – sempre per fare il cominco, perché in questi casi è la cosa migliore, altrimenti piangiamo sempre tutti – ho detto: "Si vede che sono morti quasi contemporaneamente, Maurizio e mia moglie, e Maurizio con la galanteria che lo distingueva avrà detto: "Lucia, dopo de te". E ha fatto passare prima mia moglie, mentre lui l'ha fatto dopo due giorni. E quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso".

La moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria è scomparsa lo scorso 22 febbraio. La donna era malata di Alzheimer, come aveva più volte ripetuto anche la figlia Rosanna, protagonsita anche qualche settimana fa di Ballando con le Stelle, che ha dato la notizia della scomparsa: "Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio". In un'intervista a Verissimo spiegò: "Da un po' di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare". Durante il funerale, svoltosi due giorni fa, l'attore aveva detto: "Quanta gente, vedo che mia moglie è più famosa di me, vuol dire che abbiamo seminato bene. Con mia moglie dicevo sempre che abbiamo costruito bene, con materiale buono e abbiamo tirato su questa casa inossidabile, antisismica e anticattiveria, ma non m'aspettavo diventasse così forte. Ora per me rimangono i tempi supplementari e poi i rigori.