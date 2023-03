Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Zagaria: “Ho chiesto a Dio che sia lei il mio angelo custode” A poco più di una settimana dalla morte, Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Zagaria, scomparsa lo scorso 22 febbraio: “Stamattina sono riuscito a parlare con Dio. Ho capito perché mi sono arrivate tante proposte di lavoro in questi giorni: ha incontrato Maurizio Costanzo”.

A cura di Gaia Martino

Lino Banfi a poco più di una settimana dalla morte della moglie Lucia Zagaria, è stato ospite di Mara Venier nel programma Domenica In insieme alla figlia Rosanna. Ha parlato della profonda ferita provocata dalla scomparsa della donna sposata 60 anni fa: "Oggi ho messo la giacca che piaceva a lei, non la mettevo da tempo. L'ho messa per lei. La sera è difficile", le sue parole con la voce rotta dall'emozione.

Le parole di Lino Banfi per la moglie Lucia Zagaria

Lino Banfi pensa ogni minuto alla sua dolce metà passata a miglior vita. Gli vengono in mente tante cose, soprattutto la sera, ma ha confessato di essere finalmente riuscito "a parlare con Dio". A Domenica In con la figlia Rosanna ha raccontato: "Di solito si dice che ognuno di noi ha un angelo. Ho però chiesto "se potete liberarla e me la date a moglie Lucia come angelo custode, così la sento più vicina". Ultimamente lei aveva bisogno di una mano da me, di un appiglio".

Lucia Zagaria è morta il 22 febbraio 2023, lo scorso venerdì Lino Banfi stava vedendo The Voice Senior: "Io sento la voce di Lucia, la sento dentro casa. C’era The Voice Senior, a lei piaceva. Venerdì guardavo la tv stavo dicendo: per la prima volta Antonella ha detto ‘pubblicità’ e non ha detto ‘reclame’. Ma Lucia non c’era più", il racconto.

Il ricordo di Maurizio Costanzo

"In questi giorni faccio tanta confusione, devo mettere ancora a posto le cose. Stamattina ho avuto una bella notizia, ho prenotato sei giorni fa di parlare con Dio. Il turno era lungo, c'erano 8 miliardi in fila. Oggi ci sono riuscito, ho capito perché in questi giorni mi sono arrivate tante richieste di lavoro incredibili. Ho capito perché: è nato tutto dal fatto che si sono incontrati lì, Maurizio Costanzo e Lucia": Lino Banfi ha così ricordato anche il celebre conduttore e giornalista, suo amico, morto pochi giorni dopo la sua amata moglie.