Lino Banfi: "Ho sentito Papa Francesco per il mio compleanno, mi ha definito bisnonno d'Europa" Lino Banfi è stato tra gli ospiti dell'inaugurazione della quinta edizione de La Terrazza della Dolce Vita, ciclo di salotti all'aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. L'attore ha parlato del suo legame con il Pontefice, insieme a lui c'era anche la figlia Rosanna.

Lino Banfi è stato tra gli ospiti speciali dell'inaugurazione della quinta edizione de La Terrazza della Dolce Vita, ciclo di salotti all'aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nel Grand Hotel di Rimini. L'attore ha parlato del suo legame con Papa Francesco, raccontando che è stato il Pontefice a soprannominarlo "bisnonno d'Europa".

Lino Banfi: "Il Papa mi ha definito ‘bisnonno d'Europa'"

Lino Banfi ha parlato del suo legame con Papa Francesco, definendo il loro rapporto come "un'amicizia che sta crescendo". L'attore aggiunge che, per il suo compleanno, ha sentito il Pontefice: "Gli ho scritto ‘Sua Santità', e lui mi ha risposto ‘Ciao'. Dice che sono il nonno d’Italia e io l'ho corretto, ora sto diventando bisnonno. Allora lui mi ha definito ‘bisnonno d’Europa'. È una promozione". La nipote Virginia, infatti, aspetta un bambino. Sua madre Rosanna Banfi aveva parlato della gravidanza:

Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata.

Lino Banfi: "Mia moglie mi sta preparando l'aldilà"

Quando morì Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, il Papa inviò una lettera all'attore. Il Pontefice scriveva: "I nonni sanno essere forti nella sofferenza, e tu sei il nonno di una Nazione intera. Raccogli l’eredità di fede e di bontà di Lucia". Lino Banfi soffre per la mancanza della moglie e non smette di ricordare l'amore che prova per lei: "Mi sta preparando l'aldilà come un posto tranquillo e accogliente". All'evento a Roma era presente anche sua figlia Rosanna, che ha scherzato: "Lui non fa un passo, non è un tipo molto sportivo ma ha le gambe fortissime e non ho idea di come sia possibile". Il loro legame è forte e in occasione del compleanno dell'attore, la figlia scriveva su Instagram: "E sono 88 e come sempre il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio". Lino Banfi parlò a La Vita in Diretta della diagnosi del tumore al seno di Rosanna. L'attore ha raccontato a La Terrazza:

Le ho telefonato mentre andavo al programma le ho detto che forse avrei raccontato del cancro. Lei mi ha detto che poteva essere un modo per sensibilizzare e dare forza a chi sta lottando contro una grave malattia. Dopo l’intervista ho chiesto al conduttore se potevo fare un saluto e invece di salutare ho detto che mia figlia aveva il cancro.