Rosanna fa gli auguri a papà Lino Banfi: "Sono 88 anni e il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio" La figlia del comico pugliese celebra il padre su Instagram per gli 88 anni. E la sua Canosa di Puglia gli intitola il foyer del teatro comunale.

Il 9 luglio è il giorno del compleanno di Lino Banfi. Il comico pugliese festeggia oggi 88 anni e la figlia Rosanna Banfi lo celebra su Instagram: "E sono 88 e come sempre il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio!". Rosanna Banfi ha anche annunciato che Lino Banfi sarà presto bisnonno.

Gli auguri di Rosanna Banfi al papà

Rosanna Banfi, da sempre legatissima a suo padre e con cui ha condiviso anche il set e il lavoro per tanti anni, ha scritto su Instagram:

e sono 88 e come sempre il tuo compleanno dura come il carnevale di Rio!🤣

Sei nato oggi ma sei stato segnato l’11 e noi ti abbiamo sempre festeggiato l’11. Poi però con l’avvento di Internet tutti hanno letto che sei nato il 9 facendoti gli auguri anche il 9 e finiamo a festeggiarti per tre giorni! Quest’anno poi ti faranno una grande festa a Canosa il 14, perciò si continuerà a farti gli auguri per una settimana! Allora cominciamo da oggi: auguri Papà e futuro bisnonno! 1000 di questi giorni🥰 Sempre a galla eh🤣🌊

Anche la sua Canosa di Puglia celebra il genio di Lino Banfi

Anche Canosa di Puglia, città natale del comico, ha celebrato il concittadino e i suoi 88 anni con l'intitolazione del foyer del Teatro Comunale "Raffaele Lembo". L'evento, parte del Premio "La Maschera Banfi" e dell'Estate Canosina 2024, si terrà il 14 luglio in Piazza Vittorio Veneto. La serata celebrerà la carriera dell'attore con storie e aneddoti. Il "Premio Dea Ebe", in onore di sua figlia Rosanna, premia i pugliesi di successo. Il sindaco Vito Malcangio: "Lino Banfi fa parte della storia della tv e del cinema italiano. Egli non ha mai dimenticato le sue origini, le sue radici ed è proprio questo forte attaccamento alla sua città che lo rende diverso dagli altri. Per tutti gli italiani rappresenta un mito e noi, come Amministrazione Comunale, siamo lieti di poter intitolare a lui il foyer del Teatro “Lembo”".