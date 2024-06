video suggerito

Angelica Fiorello compie 18 anni: l'emozionante ballo insieme al papà Fiorello Angelica Fiorello, la figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha compiuto 18 anni. La festa si è svolta a Roma e da foto sui social, si vedono alcuni momenti tra lo showman siciliano e la sua bambina, ormai maggiorenne.

A cura di Ilaria Costabile

Angelica Fiorello, la figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha compiuto 18 anni. Una festa in piena regola per celebrare il compleanno della ragazza che ha fatto emozionare anche il papà, solitamente dedito allo scherzo e alla battuta, ma che stavolta si è lasciato andare anche ad un momento di commozione nel vedere la sua bambina, ormai cresciuta.

Il tenero ballo di Fiorello con sua figlia Angelica

La festa si è svolta a Roma, in una suggestiva location all'aperto, in cui Angelica ha riunito amici e persone di famiglia. La festeggiata indossava un bellissimo abito rosso, colore che d'altronde è tornato più volte nel corso della serata, come ad esempio al momento della torta, con tanto di candeline, per l'appunto, rosse, pronte per essere soffiate. Dalle poche immagini emerse dall'evento, si vede Fiorello emozionato che abbraccia e bacia sua figlia, proprio dopo il consueto momento del "tanti auguri a te", accanto alla moglie Susanna e la figlia Olivia, anche loro sorridenti e pronte ad alzare i calici per festeggiare la piccola di casa. Non poteva mancare, poi, un momento di pura tenerezza, come quello in cui lo showman balla abbracciato ad Angelica.

Fiorello si ferma dopo Viva Rai2

Padre e figli hanno da sempre un rapporto quasi simbiotico e nel corso degli anni non sono mancate le sorprese da parte di Angelica al suo papà, magari durante qualche trasmissione di cui era protagonista. Tutta la famiglia Fiorello, prima della festa, era in vacanza in Salento per godersi un po' di relax. Quello appena trascorso è stato un anno particolarmente intenso dal punto di vista lavorativi per il conduttore siciliano. Dopo due anni incredibili, dal punto di vista degli ascolti, ma anche della proposta quotidiana, l'avventura di Viva Rai2 si è conclusa e anche il connubio con Amadeus, almeno in Rai, si è chiuso con l'addio dell'ex direttore artistico di Sanremo alla tv pubblica.