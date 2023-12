La figlia di Fiorello Angelica a VivaRai2, il conduttore la invita a ballare insieme A VivaRai2 questa mattina di venerdì 8 dicembre Rosario Fiorello, durante l’esibizione di Matthew Lee, ha coinvolto sua figlia Angelica in un divertente ballo al centro del Glass.

A cura di Gaia Martino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosario Fiorello questa mattina ha chiuso il suo programma mattutino, Viva Rai 2, con Matthew Lee che si è esibito al pianoforte. Il conduttore e showman durante la performance andata in scena fuori la glass room, ha ballato con sua figlia Angelica, nata dal matrimonio con Susanna Biondo, regalando ai telespettatori una parentesi tenera e divertente. "Quando c'è lui, si illumina tutto con la sua arte, la sua maestria. Lui è uno di famiglia. Vi presento Matthew Lee" ha dichiarato prima di dare inizio allo show.

Il ballo di Rosario Fiorello con la figlia Angelica

Rosario Fiorello durante l'esibizione di Matthew Lee è stato inquadrato dalle telecamere di VivaRai2, lo show che conduce ogni mattina su Rai2 dalle 7.15, mentre si divertiva insieme alla figlia, Angelica. Con lei si è esibito su diversi passi di danza tra i sorrisi e gli applausi dei presenti. Non è la prima volta che la giovane compare nella glass room dello showman: si è aggiunta ai volti fissi del programma mattutino. In occasione del compleanno di Fiorello, lo scorso maggio, si esibì dal tetto del Glass di Via Asiago, ex location del programma, sulle note di "Io vagabondo", facendo emozionare e commuovere il suo papà. 17enne, è una studentessa ed ha una sorellastra: la moglie di Fiorello, prima che nascesse Angelica, era già diventata mamma di Olivia Testa.

Gli ospiti di VivaRai 2 dell'8 dicembre

Rosario Fiorello nonostante la Festa dell'Immacolata oggi, 8 dicembre, è andato in onda ugualmente con il suo show VivaRai2. Prima di Matthew Lee, Rosario Fiorello ha ospitato sul tetto del Glass Serepocaiontas, cantante e ukulelista italiana conosciuta anche con il nome Serenella. Non sono mancate gag, scene esilaranti e battute. Fiorello con Biggio e Mauro Casciari hanno dato vita anche a uno spogliarello che ha intrattenuto e divertito i telespettatori.