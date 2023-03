Fiorello porta un ospite speciale a Viva Rai 2, “mistero” sulla figlia Angelica Durante la puntata del 20 marzo di Viva Rai2 Fiorello cede il microfono per qualche istante a “una giovane ragazza a caso” per il lancio della pubblicità. Ragazza a caso che era apparsa anche il 9 marzo, quando Fiorello aveva scherzato sulla sua presenza, chiedendole un bacio dopo aver cantato una canzone.

A cura di Andrea Parrella

Nelle ultime puntate di Viva Rai2, lo show mattutino di Fiorello che ha stravolto la regolarità dei palinsesti televisivi negli ultimi mesi, è comparso un nuovo "misterioso" volto. Alle spalle dello showman siciliano e delle sue spalle Biggio e Mauro Casciari, si è aggiunta sporadicamente ai volti fissi un giovane volto femminile la cui identità non è mai stata chiarita in modo esplicito, ma sempre con toni allusivi e divertiti, in linea con il clima della trasmissione.

Nella puntata del 20 marzo di Viva Rai2 Fiorello, d'improvviso, le ha anche ceduto il microfono per qualche istante: "Una giovane ragazza a caso per il lancio della pubblicità", ha detto Fiorello. A quel punto la curiosità su chi si trattasse è stata inevitabile. Di chi si tratta? La ragazza in questione è, con ogni probabilità, Angelica Fiorello, figlia 16enne dello showman e di Susanna Biondo.

L'apparizione nella puntata del 9 marzo

Non era la sua prima volta a Viva Rai2, la ragazza era stata già avvistata nella puntata del 9 marzo, quella in cui erano ospiti anche diversi membri del cast di Mare Fuori. In quell'occasione Fiorello aveva scherzato più volte con lei, senza specificare di chi si trattasse. Prima girandosi e fingendo di notare, con sorpresa, un nuovo volto alle sue spalle. Poi chiedendole un bacio sulla guancia dopo aver cantato una canzone. "Ha una voce angelica", aveva detto Biggio con tanto di occhiolino dopo l'esibizione di una cantante e lo stesso Fiorello aveva sottolineato la parola "angelica" con successiva inquadratura in primo piano della ragazza. Insomma, un contesto in cui sembra vigere la regola non scritta del tutti sappiamo ma non lo diciamo.

Un momento della puntata del 9 marzo di Viva Rai2

Fiorello da sempre molto riservato sulla figlia Angelica

Fiorello ha sempre tutelato con estrema attenzione l'esposizione pubblica di sua figlia, di cui in effetti non si riescono a rinvenire foto ufficiali. Un caso molto diverso da quello del suo amico Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo, che invece negli ultimi anni, con estrema naturalezza, hanno portato il figlio Josè in prima fila a Sanremo durante il Festival.

Questa ostensione improvvisa della figlia Angelica sarebbe proprio per questo notizia. Non ci sono conferme ufficiali che la ragazza in questione sia proprio lei e, conoscendo Fiorello e la sua abitudine di giocare con le dinamiche della macchina mediatica, potrebbe tranquillamente trattarsi di uno scherzo ben architettato, anche se gli indizi sono troppi per pensare non si tratti di lei. Se è come sembra, si tratterebbe dell'ennesima scelta di classe per parlare di un tema che, per fama riflessa, sarebbe stato prima o poi inevitabile.