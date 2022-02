Angelica Fiorello e Olivia Testa, chi sono le figlie di Fiorello e Susanna Biondo Rosario Fiorello, uno dei grandi mattatori della tv italiana, torna al Festival di Sanremo al fianco dell’amico e collega Amadeus. Il comico e conduttore è sposato con Susanna Biondo e ha due figlie, Angelica e Olivia.

A cura di Ilaria Costabile

Rosario Fiorello tornerà anche quest'anno sul palco dell'Ariston. Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2022, Amadeus, ha voluto l'amico e conduttore al suo fianco in questa edizione della kermesse musicale, in programma dall'1 al 5 febbraio. Fiorello è uno dei grandi mattatori della televisione italiana e da più di vent'anni è legato a Susanna Biondo. diventata sua moglie nel 2003, nonostante stessero insieme già dal 1996. Nel 2006, dal loro amore è nata Angelica, la secondogenita della donna, che era già diventata mamma di Olivia, avuta dalla sua precedente relazione con l'imprenditore Edoardo Testa.

Chi è Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo

Ventisette anni, riservata e lontana dai riflettori, sul conto di Olivia Testa non sono molte le informazioni che è possibile reperire. Vive a Roma, come sua madre e Fiorello, che per lei è sempre stato come un secondo papà. Il comico siciliano ha sempre parlato dello splendido rapporto che lo lega alla più grande di casa e non sono mancati spunti per i suoi divertenti sketch che raccontassero il rapporto con la sua figlioccia adolescente. Olivia, infatti, ha vissuto pienamente la storia d'amore tra la madre e il noto volto tv, facendo attenzione però a non essere intercettata dall'obiettivo curioso di telecamere e macchine fotografiche.

Foto del settimanale Chi

Chi è Angelica Fiorello, figlia di Fiorello e della moglie Susanna

Nel 2006 è arrivata, poi, la prima figlia della coppia: Angelica. Se di Olivia si sa veramente poco, anche perché il suoi profili social non sono accessibili a tutti, per quanto riguarda la piccola di casa, non si hanno molte altre notizie. Adesso ha 15 anni e frequenta il liceo classico Dante Alighieri a Roma. Rispetto a sua sorella, Angelica è stata più volte beccata dai fotografi in compagnia della mamma e del papà, con il quale era sempre intenta a giocare e divertirsi. Non sono mancate anche apparizioni in tv o in alcuni spettacoli del comico siciliano. Sin da bambina, infatti, Angelica non si è mai tirata indietro nell'accompagnare il papà in qualche sketch nei quali scherzava sull'imminente crescita della figlia che, in poco tempo, sarebbe diventata un'adolescente. Fiorello ha parlato della figlia in occasione della conferenza stampa di Sanremo 2021, raccontando l'impatto che la pandemia ha avuto sulla sua quotidianità: "Non è più abituata a uscire di casa. Sto soffrendo con lei. È un dolore".