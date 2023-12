Fiorello punge Stefano De Martino su Belen: “Se è la madre di tuo figlio non la dovevi tradire” A CTCF Stefano De Martino ha spiegato il silenzio sui motivi della separazione da Belen con il legame familiare e l’affetto che lo ha tenuto ancorato a lei per tutto questo tempo. Ad incalzare sull’argomento ci pensa Fiorello, che a Viva Rai 2 non si fa mancare frecciatine piccate sul conduttore.

A cura di Giulia Turco

Nel corso della sua rassegna mattutina a Viva Rai 2 Fiorello commenta gli argomenti più caldi del weekend. Largo spazio naturalmente al tema Sanremo dopo l’annuncio dei 30 Big in gara, ma senza tralasciare il gossip, dopo una domenica televisiva particolarmente densa di interviste.

Le stoccate di Fiorello a De Martino

Non mancano i riferimenti a Stefano De Martino, dopo la piccata intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Mara Vernier nello studio di Domenica In. La showgirl argentina ha parlato di oltre una decina di tradimenti subiti da parte dell’ex marito, accusato di non esserle stato accanto durante un momento particolarmente buio della sua vita. Ecco che allora Fiorello non perde l’occasione per rilasciare sul conduttore, con frecciate e frecciatine continue nel corso della trasmissione: “È arrivata un’ultima ora: Stefano De Martino va alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea”, lo punge Fiorello. Poi ancora: “Stefano De Martino si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco”. Infine, tra una stoccata d’ironia e l’altra si lascia andare ad un giudizio nel merito delle sue dichiarazioni rilasciate da Fazio: “Beh, se è la mamma di tuo figlio allora non la dovevi tradire”, la tocca piano Fiorello.

Cos’hanno raccontato Belen Rodriguez e Stefano De Martino in tv

Domenica 3 dicembre è finalmente andata in onda l’attesa intervista di Belen Rodriguez a Mara Venier. Un’intervista fiume arrivata dopo lunghi mesi di silenzio televisivo da parte della showgirl lontana dagli schermi dopo il mancato rinnovo del contratto a Mediaset, che ha rotto il silenzio sulla separazione da Stefano De Martino. Dal racconto dei tradimenti alla fase di depressione: “Sono stata in clinica per 20 giorni, è stato un percorso. Non riuscivo ad aumentare di peso. Mi sono guardata e mi sono detta ‘Stai morendo’. La depressione di toglie la vista”, ha confessato su Rai 1. A stretto giro, in serata, è arrivata l’intervista di Stefano De Martino a Fabio Fazio nello studio di Che Tempo Che Fa. Senza scendere nei dettagli della dinamica matrimoniale, il conduttore ha chiarito il motivo del suo silenzio sulla separazione: "Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi. Due dei quali sono il bene che c’è stato, perché io le voglio ancora davvero molto bene, e il secondo che è il più importante, che è che Belen è la madre di mio figlio. Per me è questa la cosa fondamentale”.