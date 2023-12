Fiorello a VivaRai2 videochiama Antonella Clerici: “In diretta dal letto? Me ne frego, sono sexy” Fiorello nel suo VivaRai2 questa mattina ha svegliato Antonella Clerici, chiamandola in diretta. La conduttrice ha risposto in video: “In diretta dal letto? Me ne frego, sono sexy nel letto”.

A cura di Gaia Martino

Rosario Fiorello nella puntata di VivaRai2 di questa mattina, venerdì 1 dicembre 2023, ha telefonato in diretta Antonella Clerici. Stasera torna in onda The Voice Kids e la conduttrice televisiva, poco dopo le 7, stava ancora dormendo: è stato lo showman, prossimo co-conduttore di Sanremo 2024, a svegliarla.

La telefonata in diretta ad Antonella Clerici

Antonella Clerici è stata svegliata in diretta da Rosario Fiorello nella puntata di VivaRai2 di questa mattina. Dopo una prima telefonata senza risposta, lo showman è stato richiamato: "Sto ancora dormendo, dove sei? Sono al buio. Non vado al letto con il pigiamone, sono sexy nel letto", ha scherzato dopo essere stata presa di mira dal collega che sosteneva di aver visto una "spallina". "Stasera va in onda The Voice Kids, per quello stavo dormendo. Sono a casa in Umbria, staserà sarò a Milano" ha continuato la Clerici. Rosario Fiorello ha così commentato che è raro che una persona risponda al telefono e vada in diretta tv alle 7 del mattino, appena sveglia: "Sei stupenda, nessuno sarebbe andato in diretta così, al volo". "Io me ne frego", la risposta della conduttrice.

L'appuntamento di stasera con The Voice Kids

Questa sera, venerdì 1 dicembre 2023, su Rai Uno Antonella Clerici tornerà in onda con una nuova puntata di The Voice Kids, lo show che vede giovanissimi talenti esibirsi davanti ai giudici e coach, Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e la new entry Arisa. Il programma è partito dalle Blind Auditions, le tradizionali "audizioni al buio", cifra distintiva del programma e questa sera sarà la seconda delle tre sessioni. Nella scorsa puntata una concorrente, Valentina Giamboi, ha emozionato tutti i presenti quando, ritrovatasi davanti alla nonna che non vedeva da cinque anni, l'ha abbracciata forte. "Una bambina meravigliosa" è stato il commento della signora.