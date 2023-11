Arisa è la nuova coach di The Voice Kids, la conferma con un annuncio sui social Arisa sarà la nuova coach di The Voice Kids. Il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, dove seguirà dei piccoli aspiranti cantanti, insieme a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

A cura di Ilaria Costabile

Sarà Arisa la nuova coach di The Voice Kids, il talent musicale dedicato ai bambini che tornerà su Rai1 entro il prossimo anno. L'annuncio è stato diffuso proprio dalla cantante, che ha pubblicato una foto in cui chiede ai suoi fan di seguirla e sostenerla in questa nuova avventura televisiva.

L'annuncio di Arisa

Erano già circolate le voci di una sua possibile partecipazione al programma questa estate, quando si parlava di una possibile sostituzione dei Ricchi e Poveri presenti lo scorso anno, come anticipato da Dagospia. Su Instagram è comparsa la foto che conferma, di fatto, il ruolo di Arisa all'interno dello show, accanto alla sua foto con le braccia incrociate, infatti, scrive: "Sorpresa!!!! Ci vediamo su Rai1 con The Voice Kids. Non mancate!! Non vedo l'ora di partire". L'appuntamento con il programma condotto da Antonella Clerici dovrebbe essere tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Non mancheranno, ovviamente, gli ormai collaudati membri della giuria, ovvero Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

La cantante, che quindi ha deciso di prendersi una pausa dall'esperienza di Amici, dove è stata coach, si è voluta cimentare in un nuova avventura, dove avrà ancora una volta il compito dell'insegnante, ma rivolta a dei piccoli aspiranti interpreti. Questa estate, però, alcune foto che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si mostrava completamente senza veli, sembra che avessero fatto storcere il naso alla Rai che, però, non ha mai pensato di sostituire la presenza della cantante, sebbene le provocazioni lanciate ogni tanto sui social, non abbiano rispettato un tempismo che la casa di produzione dello show, Freemantle e anche Rai, avrebbero gradito, dal momento che si tratta pur sempre di uno show dedicato ai bambini, ma il suo nome non è mai stato messo in discussione.