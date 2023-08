Le foto di Arisa fanno storcere il naso alla Rai, che l’ha scelta come volto di The Voice Kids Presto Arisa farà ritorno in Rai, che l’ha voluta tra i giudici del noto talent show, nella sua versione per bambini e ragazzi con Antonella Clerici. Un contento considerato poco in linea con la sua narrazione sui social degli ultimi giorni, dove ha posato provocatoriamente senza veli.

A cura di Giulia Turco

Gli scatti senza veli di Arisa sui social avrebbero fatto storcere il naso alla Rai. In concomitanza con la pausa dagli studi di Amici di Maria De Filippi, dove verrà sostituita da Anna Pettinelli, la cantante farà ritorno sulla tv di Stato, che l’ha voluta tra i giudici di un noto talent show, nella sua versione per bambini e ragazzi. Un contento considerato poco in linea con la sua narrazione sui social degli ultimi giorni.

Arisa giudice di The Voice Kids

L’immagine che Arisa ha scelto di indossare sembra piacere sempre di più al suo pubblico, meno in questo momento al mondo Rai che l’ha voluta come volto di uno dei programmi più di successo che sta per tornare sulla rete ammiraglia e che preferisce una Arisa moderata, che si limiti al bel canto e ai modi gentili. Stando alle indiscrezioni di Dagospia, le recenti foto senza veli pubblicate su Instagram con tanto di annuncio provocatorio avrebbero fatto tremare i vertici dell’azienda e della società che produce il programma in questione. “La nud1ssima Arisa dopo aver salutato Amici sbarcherà in giuria a The Voice Kids”, scrive Giuseppe Candela su Dagospia. “Le sue immagini non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché bacchettoni, ma per una logica di contesto”, spiega. “Tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai 1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici”.

La presenza di Arisa in Rai non è in discussione

“Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto”, conclude Candela, assicurando che nonostante un certo malcontento Arisa non verrà in alcun modo messa in discussione. “Le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo”, scrive Dagospia a proposito del talent show. “I Ricchi e Poveri, a differenza di quanto circolato, potrebbero dire addio allo show perché impegnati in concerti all’estero. La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte”.