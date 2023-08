Anna Pettinelli tornerà nel cast di Amici, la speaker radiofonica prenderà il posto di Arisa Anna Pettinelli tornerà nel cast di Amici 2023, ricoprendo nuovamente il ruolo di coach di canto. Questo è quanto riportato da Dagospia, che aveva già anticipato l’addio di Arisa.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione di Amici è ormai alle porte, da settembre, infatti, la scuola di Cinecittà riaprirà i battenti, e non mancheranno delle novità. Secondo Dagospia, infatti, per un membro del cast che se ne va, arriverà qualcun altro, anche se già noto. Si tratta di Anna Pettinelli, che tornerà a ricoprire il ruolo di coach di canto, al posto di Arisa che, invece, avrebbe lasciato il programma.

Anna Pettinelli ritorna come coach di canto

La cantante, che nelle ultime edizioni si era dedicata anima e corpo al ruolo di coach per gli allievi della scuola di Cinecittà, quest'anno si occuperà di talenti ancora più giovani e, infatti, secondo quanto aveva anticipato Dagospia già a luglio, prenderà parte alla nuova edizione di The Voice Kids, in cui ricoprirà il ruolo di giudice. Al suo posto, quindi, Maria De Filippi avrebbe richiamato Anna Pettinelli, storico volto del talent show di Canale 5 che l'anno scorso, però, non era stata inclusa nel cast della trasmissione. Una decisione che aveva lasciato di stucco i fan del programma, ma che la stessa speaker radiofonica aveva commentato senza astio, dicendo che con la conduttrice era rimasta in ottimi rapporti e che non c'erano stati screzi. "È stata un'esperienza meravigliosa e divertente" aveva detto intervistata lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia. A quanto pare, però, De Filippi l'avrebbe voluta nuovamente nel suo parterre, nonostante le voci che volevano Emma come nuova insegnante.

Raimondo Todaro confermato ad Amici 2023

Intanto, non erano mancati rumors anche sulla presenza di Raimondo Todaro. Si era ipotizzato, infatti, che il ballerino potesse lasciare la cattedra da insegnante di ballo per dedicarsi a nuove avventure, ma a quanto pare si è trattato solo di indiscrezioni. Il coach, invece, tornerà ad Amici nel ruolo che ormai gli appartiene da due anni. Insieme a lui, l'immancabile Alessandra Celentano e sarà riconfermato anche Emanuel Lo.