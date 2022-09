La verità di Anna Pettinelli dietro l’addio ad Amici, com’è il rapporto con Maria De Filippi oggi Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo la notizia del sui addio ad Amici Al suo posto, nella prossima edizione, tornerà la cantante Arisa.

A cura di Stefania Rocco

Anna Pettinelli ha rotto il silenzio dopo la notizia della sua uscita di Amici. La coach di canto che ha lanciato Aka7even e Albe non farà parte della squadra di professori della prossima edizione del talent show. Alla uscente Anna si è aggiunta anche Veronica Peparini, insegnante di danza e coreografa. Al loro posto arriveranno Arisa nel canto ed Emanuel Lo nella danza, sebbene nessuno dei due nomi sia stato ancora ufficialmente confermato. Ma per quale motivo Anna non farà più parte del cat dello show al quale ha preso parte con successo per anni?

Anna Pettinelli: “Ottimi rapporti con Maria De Filippi”

Intervistata durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022, cui ha partecipato nel ruolo di conduttrice di un evento benefico, Anna ha chiarito che non ci sarebbe alcun dissapore in corso con Maria De Filippi, conduttrice del format che l'aveva voluta nella sua squadra di professori. “È stata un’esperienza meravigliosa, divertente e appassionante”, ha dichiarato disinvolta la ex coach a SuperGuidaTv, “Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Anna Pettinelli a Venezia “vestita da sposa per ricordarmi che non devo sposarmi mai più”

Anna Pettinelli alla Mostra del Cinema di Venezia

Anna Pettinelli ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossando un lungo abito bianco. Intercettata dalle telecamere de La vita in diretta, ha risposto così alla domanda di Alberto Matano che le aveva chiesto il motivo di un abito tanto evocativo: “Perché sono vestita da sposa? Per ricordami che non devo sposarmi mai più”. Non ha aggiunto altro a proposito della sua situazione sentimentale. Anna è reduce dalla fine della lunga storia d’amore con Stefano Macchi, doppiatore insieme al quale partecipò a Temptation Island e che è stato per anni il suo compagno. L’uomo è oggi legato alla conduttrice Elisa d’Ospina.