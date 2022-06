Stefano Macchi: “Con Anna Pettinelli ci siamo lasciati di comune accordo, finito l’amore” Raggiunto da Fanpage.it, Stefano Macchi specifica che la relazione con Anna Pettinelli è terminata di comune accordo. “Era finito l’amore”, chiarisce l’attore.

A cura di Stefania Rocco

La separazione tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è finita di comune d’accordo. Lo specifica l’attore, raggiunto da Fanpage.it che gli aveva chiesto un’intervista. Stefano ha preferito non aggiungere altro a quanto già dichiarato dalla sua ex compagna, puntualizzando soltanto che “la separazione è stata voluta di comune accordo”. Semplicemente, l’amore era finito da entrambe le parti.

Anna Pettinelli: “Perché è finita con Stefano Macchi”

Intervenuta durante la trasmissione “S’è fatta notte” di Maurizio Costanzo, la coach di Amici (ha contribuito al successo discografico di allievi di talento come Aka7even e Albe) aveva annunciato la rottura con il compagno storico: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

L’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Il lungo legame tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è durato 8 anni. Nel 2019 la coppia aveva partecipato a Temptation Island, uscendo indenne dal viaggio nei sentimenti che aveva messo a dura prova la gelosia della speaker, conduttrice e opinionista nei confronti del compagno. Celebre è diventato il tormentone “bella patata”, vezzeggiativo con il quale l’attore e doppiatore era solito rivolgersi alla compagna, svelato da lei stessa durante un falò diventato iconico. Prima di partecipare al programma di Canale5, Stefano e Anna si erano sposati alle Maldive con un rito che non ha valore giuridico in Italia ma che per entrambi aveva segnato una tappa fondamentale sotto il profilo simbolico. La crisi si sarebbe insinuata lentamente nella loro storia d’amore. A dimostrarlo la breve dichiarazione rilasciata da Anna a Verissimo qualche mese fa. Quando la conduttrice Silvia Toffanin le aveva chiesto come andasse la sua vita amorosa, Pettinelli aveva risposto: “Non va bene per niente”, per poi cambiare discorso.