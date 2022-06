Matilda De Angelis e Pietro Castellitto stanno insieme, le foto che ufficializzano l’amore Castellitto e Matilda De Angelis mostrano serenità senza imbarazzo mentre passeggiano per Roma e si lasciano andare a baci, abbracci, risate. Il loro amore è scoppiato sul set di Rapiniamo il duce, il film Netflix con Maccio Capatonda.

A cura di Giulia Turco

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sono innamorati e lo dimostrano non solo le foto scattate dal settimanale Chi, ma soprattutto l'atteggiamento della giovane coppia propensa a farsi immortalare dall'obbiettivo. Si mettono in posa, si baciano, si sorridono, si stringono in un abbraccio. Mostrano serenità senza alcun imbarazzo mentre passeggiano per la Capitale. Durante una domenica di inizio estate, prima vanno a trovare la famiglia di lui, poi si concedono un pranzo all'aperto e terminano il pomeriggio a casa di lei, a due passi da lì, nel quartiere Monteverde in pieno centro di Roma.

(Foto Chi).

Com'è nato l'amore tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto

Che tra i due fosse scoppiata la passione la rivista di Alfonso Signorini lo aveva anticipato già da tempo, ma nulla può suonare come una conferma dei loro sentimenti più di questi ultimi scatti. Entrambi sono raggianti, nel pieno della loro carriera. Pietro, 30 anni, è reduce dal successo della fiction Sky Speravo de morì prima ispirato alla vita di Francesco Totti. Matilda, 26 anni, ha recitato in The Undoing, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e Leonardo. Non solo, la loro vita continua ad arricchirsi di progetti, visto che l'attore ha appena pubblicato il romanzo Gli arborei e l'attrice bolognese canta nel singolo Litoranea con Elisa. È sull'ultimo set in comune, però, che sarebbe scattato l'amore. Quello di Rapiniamo il duce, il film Netflix in arrivo per la prossima stagione, con Isabella Ferrari, Filippo Temi e Maccio Capatonda.

(Foto Chi).

La vita privata di Matilda De Angelis

L’attrice bolognese fino a qualche mese fa era immersa in una storia d’amore con William Mezzanotte, il rapper conosciuto con il nome d’arte Nayt. Prima di lui, al suo fianco c’era Andrea Arcangeli. Una relazione finita nel 2021 alla quale aveva seguito un periodo di singletudine: “Nel mio ambiente di tende a tergersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi”, aveva raccontato. "Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi continuamente costretta. a parlare di lavoro. L’amore però è imprevedibile”, diceva. E aveva ragione.