Anna Pettinelli ha lasciato Stefano Macchi, i motivi che l’hanno spinta a tornare single È finita la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Ad annunciarlo è la coach di Amici che ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a tornare single.

A cura di Stefania Rocco

A distanza di qualche anno dalla loro partecipazione di coppia a Temptation Island, è finita la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Ad annunciarlo è stata la coach di Amici che ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a tornare single. Anna aveva già fatto sapere pubblicamente di stare vivendo un momento di crisi con il compagno. Ma qualche ora fa è arrivata la conferma definitiva: la relazione tra i due si è interrotta.

Perché Anna Pettinelli ha lasciato Stefano Macchi

Intervistata durante il programma S’è fatta notte di Maurizio Costanzo, Anna ha confermato la decisione di lasciare il compagno: “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”. Nessun motivo scatenante, dunque. Semplicemente, l’amore tra i due sarebbe scemato fino a spingerli a dirsi addio.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

La crisi tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Già a Verissimo, qualche settimana fa, Anna aveva lasciato intendere che il rapporto con il compagno stesse vivendo una fase complicata. Quando la conduttrice Silvia Toffanin le aveva chiesto come andasse l’amore, la coach di Amici aveva risposto: “Non va bene per niente”. Parole cui è seguita la conferma arrivata qualche ora fa da parte della diretta interessata. Nessuno dei due ha aggiunto altro in merito alla questione. Tacciono i social di Anna così come quelli di Stefano, che non aveva commentato nemmeno la precedente dichiarazione della ex compagna. Anna e Stefano avevano partecipato a una vecchia edizione di Temptation Island, uscendone insieme nonostante la breve crisi innescata dalla gelosia della donna nei confronti del compagno e del rapporto creatosi con le tentatrici. Avevano superato quella prova ma con il tempo la passione è scemata e i due hanno deciso di dirsi addio.