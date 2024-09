video suggerito

Teo Mammucari: “Ho lasciato Mediaset per tornare a sperimentare, è un momento bello della mia vita” Il conduttore si racconta a Domenica In: “È un momento molto bello della mia vita. Ho compiuto 60 anni e ho avuto un attimo di crisi”. Sul ritorno in Rai con “Lo Spaesato”: “Quando ho lasciato Mediaset, tutti a dirmi ma dove vai. Volevo sperimentare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Teo Mammucari è stato uno degli ospiti della nuova stagione di Domenica In. L'occasione è la presentazione del suo nuovo programma, "Lo Spaesato", cinque prime serate su Rai2, un people comedy nel quale il mattatore racconta la vita dei paesi: "La città è diventata faticosa, siamo tutti stressati. Gli abitanti dei paesi non hanno niente ma ridono e scherzano tra loro, si abbracciano come una famiglia".

"I paesani sono sempre allegri, i cittadini sempre tristi"

Teo Mammucari racconta: "È un momento molto bello della mia vita. Ho compiuto 60 anni e ho avuto un attimo di crisi. Cioè, io non me li sento questi 60 anni. Sono uscito con tua figlia tre settimane, è nata una storia…è solo una battuta". Sul programma nuovo, "Lo Spaesato" da lunedì 16 settembre su Rai2 alle 21.20, Teo Mammucari racconta: "È un programma che racconta la differenza tra i paesani e gli abitanti della città. I cittadini sono tristi, invece i paesani sono fantastici e sempre allegri. Ho conosciuto un vigile che ha fatto una multa sola nella sua vita".

Nella scheda di presentazione, gli autori hanno ricordato i momenti salienti della carriera di Teo Mammucari. La storia recente della tv racconta il suo grande percorso a Ballando con le stelle dove ha saputo aprirsi al pubblico, raccontando la storia dura del collegio, abbandonato a 4 anni dalla madre: "Disse che mi avrebbe portato alle giostre e invece era un collegio". Nel percorso di Ballando con le stelle è emerso anche il grande rapporto che Teo Mammucari ha con sua figlia Julia, ricordando il momento dell'abbraccio a sorpresa durante il ballo a due.

"Ho lasciato Mediaset per tornare in Rai e sperimentare"

Non si può dire che "Lo Spaesato" sia un programma di quelli che si vedono tutti i giorni. È una scommessa con la quale Teo Mammucari rivendica la voglia di tornare a sperimentare. Nella conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: “Lo Spaesato trasmette una grande voglia di leggerezza contro la cappa che ci riporta la cronaca tutti i giorni. Quando lasciai l’altra azienda (Mediaset, ndr) e il programma ‘Le Iene’ per passare alla Rai e sperimentare cose nuove tutti dissero ‘ma dove vai’. E invece ora con ‘Lo Spaesato’ è un programma che racchiude tutti i programmi che ho fatto nella mia carriera di oltre 30 anni”.