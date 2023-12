Teo Mammucari abbandonato a 4 anni: “Mia madre mi portò alle giostre e invece era un orfanotrofio” L’inferno del comico romano, abbandonato da sua madre all’età di 4 anni: “Mi disse che mi avrebbe portato alle giostre e invece era un orfanotrofio”

Teo Mammucari ha dato finalmente una nuova luce alla sua esperienza a Ballando con le stelle. Il comico romano ha raccontato un fatto inedito della sua infanzia: all'età di 4 anni è stato abbandonato dalla madre in un orfanotrofio. Il racconto proprio nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle: "Ho vissuto l'inferno, pensare che ero solo un bambino". Sua madre, infatti, gli disse che lo avrebbe portato alle giostre e invece lo ha lasciato in un orfanotrofio fino all'età di 15. Teo Mammucari è riuscito a perdonare sua madre solo dopo anni. Il racconto ha unito ancora una volta Mammucari e Selvaggia Lucarelli che conosceva bene la struttura, perché lei era di Civitavecchia: "Ho giocato con tanti bambini di quell'orfanotrofio, forse io e te ci siamo conosciuti prima del Rubagalline".

Il racconto di Teo Mammucari

Teo Mammucari ha affidato il suo racconto alla sua insegnante Anastasia Kuzmina. Nella clip si è visto il suo lato più fragile: "Se mi avessi chiesto di parlare di questa parte della mia vita 5 anni fa, non sarei riuscito a finire la prima frase senza piangere". Teo Mammucari ancora oggi non riesce però a provare racontare per sua madre perché ritiene che lei abbia fatto forse la cosa più giusta in quel momento.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Questo racconto ha colpito anche particolarmente Selvaggia Lucarelli. La giornalista e giurata di Ballando con le stelle è nata e vissuta a Civitavecchia nella sua infanzia e ricorda di aver giocato con tanti bambini che venivano da una struttura di quel genere perché lei stessa ha frequentato le suore da piccola: "Sei stato nel collegio di Civitavecchia? Perché io sono di quelle zone e mi ricordo di essere stata in un collegio di suore quando ero piccola, ma solo per un giorno e ho questo vago ricordo di aver giocato con tanti bambini. Forse io e te ci siamo conosciuti prima del Rubagalline, abbiamo trascorso del tempo insieme".