Teo Mammucari con la misteriosa fidanzata, maresciallo dell’esercito: le prime foto della coppia Il settimanale Gente ha paparazzato Teo Mammucari insieme alla misteriosa fidanzata mentre sfreccia per le strade di Roma a bordo di un monopattino elettrico. Sono le prime foto ufficiali della coppia, anche se l’identità di lei rimane ancora un mistero. Si sa solo che ha 30 anni ed è un maresciallo ordinario dell’esercito.

Teo Mammucari innamorato per le strade di Roma. Il noto conduttore, ora concorrente di Ballando con le Stelle, è fidanzato da circa un anno con una donna misteriosa, di cui al momento non si conosce l'identità. Sono poche le informazioni che si hanno sul suo conto: ha 30 anni ed è un maresciallo ordinario dell'esercito. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Gente: sono le prime foto ufficiali per i due.

Le foto di Teo Mammucari e la misteriosa fidanzata

Le immagini del settimanale mostrano il concorrente di Ballando con le Stelle mentre gira per la Capitale insieme alla misteriosa fidanzata. Prima, i due percorrono le strade di Roma a bordo di un monopattino elettrico, stretti in un abbraccio, poi passeggiano con un monoruota elettrico, uno al fianco dell'altra, concentrati nel non perdere l'equilibrio. Si tratta degli primi scatti ufficiali della coppia, che vuole mantenere la più totale riservatezza. Mammucari infatti non espone sui social il suo amore, tanto che ad oggi non si conosce l'identità della compagna e si hanno poche informazioni sul suo conto. Fino a questo momento infatti non era stato nemmeno svelato il suo viso.

La storia d'amore tra i due: cosa ha raccontato Mammucari

Nonostante l'identità della ragazza fosse rimasta finora misteriosa, era stato lo stesso Teo Mammucari a Ballando con le Stelle a raccontato per la prima volta di essersi innamorato di una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Poi, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il concorrente del programma aveva svelato come si erano incontrati per la prima volta: "L'ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”. Un amore che è arrivato all'improvviso nella vita di Mammucari e che lui non si aspettava per niente, anzi, stava pensando a un0altra donna: “Non avrei voluto un'altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un'attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla".