Pace fatta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica: “Alla fine gli ho dato solo una ginocchiata” Un abbraccio forte prima della puntata che ha sgombrato dal campo tutte le chiacchiere degli ultimi giorni: è pace fatta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica.

La puntata di sabato 18 novembre di Ballando con le stelle si è aperta con la pace fatta tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Un abbraccio forte prima della puntata che ha sgombrato dal campo tutte le chiacchiere degli ultimi giorni. Antonio Caprarica aveva addirittura pensato a lasciare Ballando, come aveva dichiarato in un'intervista e si era parlato di una rissa accesa che però è stata smentita proprio nel corso della diretta. Prende la parola proprio Mammucari: "Volevo fare una cosa in diretta, Caprarica? Mi dai un abbraccio?". Il giornalista rilancia: "Posso darti un bacio".

L'abbraccio a Ballando con le stelle

Un bell'abbraccio che rasserena gli animi a Ballando con le stelle dopo il tanto gossip che c'è stato in settimana. "Così non possiamo lavorare", spiega Teo Mammucari mentre abbraccia caldamente lo storico giornalista dall'aplomb inglese, il quale conferma: "Smettiamo di parlare di liti, adesso basta". Poi, Teo Mammucari scherza: "Gli ho dato solo una ginocchiata". Ma Caprarica rilancia: "Io non gli ho dato niente, ho tutti testimoni". "Allora basta, ok?", è la chiosa di Teo Mammucari e la pace è siglata.

Cosa era successo tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari

Dopo una lite in diretta, nella puntata precedente, Antonio Caprarica e Teo Mammucari sarebbero quasi arrivati alle mani nei camerini, come ha riferito lo stesso Davide Maggio. È stata proprio Milly Carlucci, la prima a minimizzare e smentire quanto accaduto: "Ho visto titoli che parlano di rissa, ma da sempre i titoli sono fatti per colpire la fantasia. Ristabiliamo la realtà dei fatti. Dietro alla parola rissa c'è un comportamento che, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno". Milly Carlucci ha continuato nel suo racconto: "Una discussione con toni accesi. I toni accesi nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose di questo genere. Nei limiti di una dialettica civile".