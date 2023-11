Antonio Caprarica dopo la lite con Teo Mammucari: “Ho pensato di lasciare Ballando, esigo rispetto” Antonio Caprarica, in un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it, ha raccontato la sua versione su quanto accaduto con Teo Mammucari dietro le quinte di Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio Caprarica ha raccontato la sua versione su quanto sarebbe accaduto con Teo Mammucari dietro le quinte di Ballando con le stelle, in un'intervista rilasciata a DavideMaggio.it. Come già precisato da Milly Carlucci, anche il concorrente ha dichiarato che non si è trattato di una rissa ma "di una discussione dai toni accesi".

Antonio Caprarica racconta cosa è successo con Teo Mammucari

"È stata una discussione dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì": ha raccontato Antonio Caprarica. Poi, ha spiegato passo passo quello che sarebbe successo. Tutto ha avuto inizio dal battibecco in diretta, durante il quale Teo Mammucari ha ironizzato sul modo di ballare del giornalista, paragonandolo a un cane morto senza una zampa. Dopo essersi esibito e aver discusso con la giuria per i voti bassi ricevuti da alcuni giurati, il comico ha raggiunto la sala delle stelle. Caprarica ha preteso che si scusasse pubblicamente:

Gli dico: “Tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato". E lui: “Ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate". “No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi“. E lui: “I giudici ti favoriscono“. “I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio“. E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila.

La discussione sarebbe finita qui: "Finire nel trash è una cosa che…se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma", ha commentato Caprarica, aggiungendo di reputare comunque Ballando con le stelle, una trasmissione "elegante, simpatica, piacevole".

Caprarica ha pensato di lasciare Ballando con le stelle

Quando nell'intervista rilasciata a DavideMaggio.it, gli è stato chiesto se abbia pensato di lasciare il programma, Caprarica ha detto di sì: "Sì, questa cosa mi ha dato molto fastidio, ai nervi, perché non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba. Ti do un’anticipazione perché o c’è una presa di distanze ufficiali, oppure…". Insomma, sembra che il concorrente si aspetti una presa di posizione da parte del programma. Ha confidato che all'inizio aveva chiesto di parlare con Milly Carlucci perché "così non posso continuare". Poi, ha deciso di restare per rispetto del pubblico, della conduttrice e del gruppo di lavoro. Ma ora esige rispetto: