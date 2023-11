Teo Mammucari a Selvaggia Lucarelli: “Dopo 25 anni dammi un abbraccio”, la giurata non ci sta A Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari ha chiesto un abbraccio a Selvaggia Lucarelli. Poi, ha litigato con Antonio Caprarica.

A cura di Daniela Seclì

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle, trasmessa sabato 11 novembre, Teo Mammucari non si è risparmiato. Il comico ha accusato la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, di essere "imbarazzanti" perché hanno dato zero a Rosanna Lambertucci. Ma come è andata quando è toccato a lui esibirsi? Ha chiesto alla giurata Lucarelli di abbracciarlo.

Teo Mammucari si aspettava un abbraccio da Selvaggia Lucarelli

Teo Mammucari, in un video trasmesso prima che si esibisse in un paso doble, ha spiegato che la giuria non dovrebbe essere sempre dura: "Bastone e carota è fondamentale nello spettacolo. Non puoi sempre colpire. A volte devi sorridere e quello manca. Far piangere è facile, fare divertire no. So che andando contro la giuria non prendo voti, ma non me ne frega niente. A me interessa lo spettacolo". Poi ha raccontato la sua versione su ciò che sarebbe accaduto in camerino con Selvaggia Lucarelli:

Se tu incontri una ragazza con cui ci sei uscito 25 anni fa, qual è il primo impatto? Un abbraccio, un "Come stai?". Io sono andato a salutarla nei camerini, si stava truccando e mi ha detto: "Preferivo non vederti prima della puntata". Ti stai prendendo troppo sul serio, ma troppo. Ti alzi, mi abbracci, mi saluti e poi torni a fare la giurata. In diretta le dirò: "Adesso tu ti alzi e mi vieni a dare un abbraccio. Dimostra alle persone che non sei quello che vedono, che hai un lato umano che io conosco. Se non lo farà resterà nella mediocrità".

La versione di Selvaggia Lucarelli e il battibecco con Antonio Caprarica

Teo Mammucari, in studio, ha ballato un paso doble. Poi ha battibeccato ironicamente con Alberto Matano: "Vedi ansia in me? Faccio questo mestiere da 30 anni, l'ansia ce l'avrai te Matano. Ti alzo le mani". E a Milly Carlucci: "Dicevi ‘Vieni a ballare che ti divertirai'. Sono tutto rotto, ora ti do un calcio al ginocchio e ti faccio capire quello che provo". Intanto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith hanno giudicato positivamente la sua performance. Critico Guillermo Mariotto che lo ha descritto come King Kong ma con delle fragilità. E quando è venuto fuori il nome di Caprarica come ballerino migliore di lui, Mammucari non ci ha visto più: "Ma se si è perso la ballerina. Balla meglio di me? Ma è un cane. Senza una zampa pure". Il diretto interessato gli ha risposto a tono:

Io sono un gentiluomo, tu sei un po' cafone. Questa è la mia opinione e secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Hai rotto. Balla e impara a ballare. Non fare il molleggiato. Mi hai scocciato Teo.

Anche a Selvaggia Lucarelli la coreografia non è piaciuta: "Sono d'accordo con Mariotto. La cosa di King Kong ha un po' confuso anche me e su quello ti do ragione. Ma quando dicono che hai fatto il paso doble nel tuo stile, è una copertura per dire che lo hai fatto male. Era brutto tutto quello che succedeva dalla vita in su. Non c'era l'energia che il paso richiede. Hai questo stile da molleggiato che ci porteremo dietro fino alla finale". Teo Mammucari, prima di ottenere 27 punti, ha replicato: "Io sarò il vincitore. Quando alzerò la coppa, ti ci infilo dentro. Io non sono un ballerino bravo perché fino a tre settimane fa facevo altro. Tu stai là da sette anni, ma non ci hai capito niente". Davanti al 3 di Selvaggia Lucarelli, si è rivolto al pubblico:

Non ci dovete restare male, si capisce da un chilometro. Una professionista come Carolyn Smith mi dà 8 e lei mi dà 3. Ce l'ha con me, ce l'ha con il mondo. Il prossimo anno vai via, perché hai stufato. Abituati perché il prossimo anno starò qua, seduto accanto a te. […] Dopo 25 anni che non ci vedevamo mi hai detto che preferivi non vedermi prima del programma. Vieni e dammi un abbraccio. Dopo 25 anni, sei rimasta seduta e non ti sei neanche alzata per salutarmi. Se sei umana ti alzi, vieni qui e mi dai un abbraccio.

Selvaggia Lucarelli non ha voluto abbracciarlo e ha spiegato che Mammucari non stava dicendo il vero: "Stai inventando, mi stai preoccupando. Non è più simpatica questa cosa. Sei serio? Stai facendo una brutta figura. Ero al trucco. Lui è venuto, la ragazza mi stava truccando e io ho detto ‘Non possiamo vederci, è un conflitto di interesse', ero ironica". Il concorrente ha tagliato corto: "Che bugiarda, ti stai comportando male".