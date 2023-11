Ballando, Lambertucci critica il fisico dei giudici, Lucarelli: “Ci dai dei ciccioni? È body shaming” Rosanna Lambertucci nel mirino dei giudici nella puntata dell’11 novembre di Ballando con le Stelle. La concorrente è stata duramente attaccata da Selvaggia Lucarelli. “Perché ci hai dato dei ciccioni?”, il riferimento è a quanto la concorrente ha detto a Storie Italiane in settimana. “Prossima volta vengo con un centimetro”, ha ribattuto.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosanna Lambertucci di nuovo nel mirino dei giudici nella puntata dell'11 novembre di Ballando con le Stelle 2023. La concorrente, in coppia con Simone Casula, è stata durante attaccata in particolare da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto per via della sua performance. Già nella scorsa puntata, i due giurati non avevano risparmiato critiche nei suoi confronti.

L'esibizione di Rosanna Lambertucci e le critiche dei giudici

Guillermo Mariotto, nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, aveva commentato con la frase "fingiti morta", l'esibizione di Rosanna Lambertucci. Questa sera, 11 novembre, al termine della coreografia sulle note di Non Sono una Signora, la concorrente si è sdraiata a terra facendo finta di essere morta, poi prima di alzarsi ha commentato: "Sto facendo quello che mi ha chiesto Mariotto, aspetto che il principe azzurro venga a resuscitarmi. Finché non si alza lui, io non mi muovo". Il giudice ha subito risposto: "La giuria non si muove, chiamate la barella. Non mi sono alzato perché era finta, se era vero magari, la devi fare credibile, ti fingi morta con quella infagottata di pelle".

A quel punto Fabio Canino ha preso la parola e ha detto a Lambertucci: "Apprezzo cha bambola assassina sia diventata bambola rock. Eppur si muove, vorrei che fossi sincera: secondo te, tra tutti chi balla paggio?". Una domanda a cui la concorrente non ha voluto rispondere, pensando che non sia il caso di chiedere una cosa del genere:

Non sono io a ballare peggio. Non sono una ballerina, mi sono messa in gioco e ho cercato di far capire che anche quando non si è più giovanissimi ci si può muovere. Mi sono mossa anche con grande energia. Tre giorni fa ho avuto un incidente stradale, mi sto muovendo con un farmaco per stare in piedi. Sono solidale con i colleghi, per me dovremmo vincere tutti perché ci mettiamo tutti in gioco. Da parte mia non ci saranno giudizi, ma credo ci sia qualcuno che balla peggio di me.

È intervenuto a quel punto anche il partner di Lambertucci, Simone Casula, che ha detto: "Cosa pretendete di più da lei?". "Di tutto e di più", ha concluso Mariotto.

La polemica con Selvaggia Lucarelli sul peso

Alcuni giorni dopo la puntata di settimana scorsa di Ballando con le stelle, Lambertucci è stata ospite di Storie Italiane dove ha presentato il suo libero dal titolo La mia dieta speciale. "È una dieta semplice perché dura solo due settimane", ha spiegato nel programma Rai. Poi ha aggiunto: "Se la consiglierei a Mariotto? Non solo a lui, a tutta la giuria".

Questa sera, dopo l'esibizione, Lucarelli ha affrontato subito l'argomento: "Perché ci hai dato dei ciccioni? Abbiamo le ossa grossa". La concorrente, agguerrita, ha risposto: "La prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute". "È body shaming", ha ribattuto la giornalista. Lambertucci ha rincarato la dose: "Matano secondo me è perfetto". Il diretto interessato è intervenuto: "Sembra una piaggieria per il tesoretto. Ti posso dire una cosa? Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?". "Faccio solo del bene, quando siamo con la circonferenza vita giusta è tutta salute, non parlo di estetica". Alla fine della discussione, alla concorrente è stato dato un punteggio totale pari a 5 punti: Lucarelli e Mariotto le hanno dato zero. "Non è accettabile", ha commentato lei. E dalla Sala delle Stelle anche Mammucari è d'accordo: "Quella donna lì ha 78 anni, dare zero non mi fa ridere, è veramente offensivo, imbarazzante. A Mariotto e Lucarelli do io zero, l'anno prossimo vanno a casa i giurati".