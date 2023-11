Rosanna Lambertucci: “A Ballando con le stelle mi hanno mortificata, tremavo dal disagio” “Alle critiche dei giudizi ho detto ‘no comment’ perché di fronte a delle cose che mi hanno mortificata che potevo fare?”, si è lasciata andare la concorrente di Ballando con le stelle ospite di Eleonora Daniele. “Che bisogno c’era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio”.

A cura di Giulia Turco

Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle ha ricevuto aspre critiche da parte della giuria. La conduttrice, alla sua prima esperienza con la danza, ammette di essere rimasta piuttosto ferita dal modo in cui i giurati di Milly Carlucci hanno commentato le sue esibizioni in pista e, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane, si sfoga raccontando come ha vissuto fin qui il percorso nel programma. In seguito alla classifica della terza puntata, Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi con i rispettivi partner sono finiti al ballottaggio, che avrà luogo nel corso della prossima puntata.

Lo sfogo emotivo di Rosanna Lambertucci

“Alle critiche dei giudizi ho detto ‘no comment’ perché di fronte a delle cose che mi hanno mortificata che potevo fare?”, si è lasciata andare la concorrente di Ballando con le stelle. “Io non sono abituata. Vengo da una famiglia di magistrati, sono abituata ad una certa compostezza. Cosa devo dire a uno che mi dice ‘questa è la peggior bachata degli ultimi decidi anni’?. La mia bachata non era una cosa così scandalosa da dire pubblicamente in quel modo”, ha detto a proposito delle critiche ricevute. A quanto pare per la conduttrice gestire il clima della sfida e della diretta televisiva non è semplice, soprattutto vista qual è la presa di posizione della giuria nei suoi confronti. “Faccio le prove, Milly Carlucci è soddisfatta, poi entro in teatro e sono paralizzata. È come se mi scoppiasse un blackout”, spiega. “Sono sensibile, ho bisogno di sentirmi amata, coccolata”.

La frecciatina piccata ai giudici

“Io che ho fatto veramente la storia della televisione, ma mi posso sentire trattare in quel modo? Sinceramente uno si mortifica, sono rimasta senza parole”, ha proseguito. “Che bisogno c’era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio”. Dopo aver messo nero su bianco tutta la sua delusione e il suo sconcerto, la conduttrice si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa, rispondendo con una frecciatina piccata alla giuria. L’occasione è stata quella della presentazione del suo libro dal titolo ‘La dieta semplice’. “Lo possiamo consigliare a parecchi della giuria… perché sono tutti quanti che devono dimagrire”, ha concluso.