Ballando con le stelle 2023, nessun eliminato: la classifica della terza puntata Nessun eliminato nella puntata di sabato 4 novembre di Ballando con le stelle. Nella prossima puntata si sfideranno Giovanni Terzi e Giada Lini contro Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Primi in classifica, seppur provvisoria, Sara Croce e Luca Favilla.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di sabato 4 novembre 2023 di Ballando con le stelle nessuna coppia è stata eliminata, ma due di quelle in gara, le ultime in classifica, dovranno affrontare lo spareggio nella prossima puntata. Attualmente in cima alla classifica, provvisoria, ci sono Sara Croce e Luca Favilla. Dopo tutte le esibizioni che si sono svolte nel corso della serata Milly Carlucci ha comunicato i punti dei concorrenti in gara sommando i voti della giuria, formata da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, e ovviamente la presidente Carolyn Smith, con l'aggiunta del tesoretto, ma nello stilare la classifica finale non è stato aggiunto, poi, il punteggio ad ogni coppia dopo la chiusura del televoto.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 4 novembre 2023

Nella terza puntata nessuna coppia è stata eliminata. I concorrenti che nel prossimo appuntamento di Ballando con le stelle dovranno affrontare uno spareggio sono Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci con i loro rispettivi partner. Una delle due coppie, quindi, potrebbe dover terminare l'esperienza nello show di Milly Carlucci.

La classifica della terza puntata

Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando con le stelle, aggiornata con il tesoretto affidato da Alberto Matano alla coppia formata da Sara Croce e Luca Favilla che ha ricevuto 25 punti, mentre Rossella Erra ha voluto regalare il suo punteggio a Ricky Tognazzi che è salito in classifica. Il punteggio riportato qui, però, non tiene conto dei voti del pubblico da casa. Ecco i punteggi provvisori:

