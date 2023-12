Ballando con le stelle, Teo Mammucari balla la Febbre del Sabato Sera e gli si strappano i pantaloni Teo Mammucari è protagonista di un momento esilarante nell’apertura di Ballando con le stelle. Durante la sua performance, infatti, gli si sono strappati i pantaloni.

La prima serata del sabato di Rai1 è targata Ballando con le stelle, e lo show di Milly Carlucci non delude le aspettative sin dalle battute iniziali. Protagonista di un momento particolarmente esilarante è stato Teo Mammucari che nell'interpretare un gagliardo John Travolta ne "La Febbre del Sabato Sera" si è trovato con i pantaloni strappati.

Teo Mammucari e i pantaloni strappati

Il blocco iniziale di Ballando con le stelle, da qualche settimana, vede i concorrenti messi alla prova in una sfida estemporanea giudicata solamente da Carolyn Smith, dal momento che si tratta di riprodurre alcune danze particolari che, quindi, richiedono la ripetizione di movimenti specifici.

Nella puntata di sabato 2 dicembre, alle donne è stato chiesto di ballare una danza polinesiana, mentre agli uomini in gara è stata proposta un fantastico ballo Anni Settanta, che hanno mostrato con una bellissima coreografia Alessandra Tripoli e Pasquale La Rocca. Nei panni di un perfetto John Travolta si presenta Teo Mammucari a centro pista insieme alla sua maestra di ballo e si cimentano in una frizzante performance.

Se non fosse che, improvvisamente, nel girarsi e fare un movimento un po' più energico il conduttore romano, si è trovato a doversi coprire la parte posteriore dei pantaloni che è venuta meno. L'ilarità è esplosa in studio, dal momento che Mammucari non ha esitato nemmeno un attimo ad ironizzare sulla questione: "Eh vedevo che oggi la sarta è stata tre ore qua dietro" e rivolgendosi alla giuria ha esordito dicendo: "Guardate che se mi date un votaccio, io mi giro e faccio vedere tutto e chiudiamo Rai1 eh, ve lo dico". La presidente della giuria di Ballando, però, è stata clemente e ha premiato, soprattutto, la capacità del comico romano di presenziare sulla scena, muovendosi con disinvoltura, nonostante gli inconvenienti.