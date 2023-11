Teo Mammucari è fidanzato da un anno con una 30enne: “È maresciallo ordinario dell’esercito” Teo Mammucari è stato fotografato a pranzo con Carlotta Mantovan, sua compagna di gioco a Ballando con le stelle. Ma tra i due c’è solo amicizia. Il cuore dell’ex conduttore de Le Iene batte, infatti, per una misteriosa 30enne.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi ha fotografato Teo Mammucari a pranzo con Carlotta Mantovan, sua amica e collega a Ballando con le stelle. Entrambi sono infatti concorrente del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ma, come specifica la rivista, a legarli è solo una bella amicizia che non ha alcun risvolto romantico. Il cuore dell’ex conduttore de Le Iene, infatti, batte per una misteriosa 30enne.

Teo Mammucari a pranzo con l'amica Carlotta Mantovan

Chi è la fidanzata di Teo Mammucari

Era stato proprio Teo, a margine della partecipazione a Ballando con le stelle, a raccontare di essersi innamorato di una donna lontana dal mondo dello spettacolo. “È un maresciallo ordinario dell'esercito, una cavallerizza. L'ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”, aveva confidato il conduttore in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, “Non avrei voluto un'altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un'attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla”.

Julia, "l’altra donna” nella vita di Teo Mammucari

C’è un’altra donna fondamentale nella vita di Teo Mammucari, la figlia Julia. Nata dal legame con l’ex velina Thais Wiggers, ha 15 anni. “Papà, lo so che devi sopportare tutto questo con mamma per colpa mia… Se non ci fossi stata io tu non avresti avuto questi problemi”, dichiarò Teo quando durante l’intervista rilasciata a Il Messaggero gli chiesero quale fosse la cosa più imbarazzante detta da sua figlia. “Che dici, Julia? È vero il contrario. Tu sei stata la mia salvezza. Grazie a te sono padre e senza di te non avrei mai avuto questa crescita come uomo”, le avrebbe invece risposto Teo. Aveva invece preferito non parlare del legame con la sua famiglia d’origine: “Lasciamo stare. È scontato dover aiutare tutti. Devi sempre dare ed essere a disposizione. Diventi un bancomat. […] Se ho ancora rapporti con loro? Non è importante. Con la fama, l'ho detto prima, non sei più una persona, tutto è dovuto”.