Teo Mammucari sull’uscita da Le Iene: “Facevo i lanci da dieci anni, è mancato l’entusiasmo” Teo Mammucari rompe il silenzio dopo l’uscita improvvisa da Le Iene. Lo fa su Libero quotidiano: “Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Davide Parenti ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Io però non ho litigato con lui”.

Calò il silenzio quando lo scorso gennaio Teo Mammucari uscì bruscamente dalla stagione in corso de Le Iene per non farci più ritorno. Tante le voci che si sono susseguite, che nemmeno il saluto in diretta di Belen Rodriguez riuscì a placare. Si è parlato tanto di una rottura con Davide Parenti, che a La Stampa commentò laconicamente: "Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto". Eppure, oggi è il conduttore a rompere questo silenzio per fare luce sui fatti. Dopo l'uscita da Le Iene, Teo Mammucari è tornato a teatro con "Più bella cosa non c’è" proprio per soddisfare le sue esigenze:

Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione. Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5.

Sul litigio con Davide Parenti e i motivi dell'abbandono

In merito al presunto litigio con Davide Parenti, ideatore de Le Iene: "Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui. Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno. Però era giusto lasciare a chi in quel momento aveva più entusiasmo di me che sta facendo molto bene. Auguro loro di provare tutte le emozioni che Le Iene hanno dato a me".

Sistemata la questione che lo aveva visto in posizione contraria ai piani alti e per questo uscente dal programma, Mammucari passa alle parole in sostegno della conduttrice ancora in essere, l'amica e collega Belen Rodriguez: "Chiesi io Belen, perché secondo me era la persona giusta e non sbagliai. Però poi mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l’entusiasmo ed era ora, sia pure con molto dispiacere, di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me".

Un nuovo programma o niente: "Non sto a casa a fare la lana"

Pier Silvio Belusconi aveva parlato di nuovi progetti rispetto al percorso momentaneamente interrotto in Mediaset e Mammucari ha confermato in parte questa versione: "Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio. Ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti, la porta è aperta da entrambi i lati. Però se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro. In questo momento la rete sta puntando su altri nomi ma credo che alla fine l’onestà di pensiero paghi. Io se spengo la tv non resto a casa a fare la lana".