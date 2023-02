Pier Silvio Berlusconi: “Zelensky a Sanremo meglio di no. Mammucari via da Le iene? Era in scadenza” L’amministratore delegato Mediaset parla della presenza del presidente ucraino a Sanremo, dicendosi perplesso. A proposito della programmazione Mediaset durante quella settimana aggiunge: “Non faremo controprogrammazione, evitiamo il disarmo totale”.

A cura di Andrea Parrella

Un Pier Silvio Berlusconi a tutto tondo, dal bilancio del 2022 di Mediaset a Sanremo, passando per la questione Mammucari e la sua uscita da Le Iene. L'amministratore delegato di Mediaset ha incontrato la stampa in queste rilasciando dichiarazioni sui temi televisivi più caldi del momento.

Pier Silvio Berlusconi contro Zelensky a Sanremo

"Zelensky a Sanremo non fa piacere", non ci gira troppo attorno, Pier Silvio Berlusconi, parlando del tema politico-televisivo più dibattuto degli ultimi giorni, il messaggio di Zelensky che verrà trasmesso nel corso dell'ultima serata del Festival di Sanremo: "Da un lato c'è la questione della libertà di espressione, un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l'Ucraina. La Rai deve fare le sue scelte e da editore non voglio mettere becco. Dall'altro c'è il mio essere cittadino che paga il canone e non riesco a non essere trasparente: a me che Zelensky" intervenga a Sanremo "con tutto quello che si deve dire a favore dell'Ucraina e della situazione che stanno vivendo, non fa piacere. Mi sembra una ricerca di visibilità che un pochino mi turba, preferirei di no".

Il caso Mammucari: "Era previsto lasciasse"

Berlusconi parla anche della spinosa vicenda Mammucari, che giorni fa ha lasciato d'improvviso la conduzione de Le Iene dopo 12 mesi (quiavevamo parlato dei motivi della lite con Parenti). L'amministratore delegato non si scompone: "Non ho la più pallida idea di cosa sia successo, se è successo qualcosa, tra Davide Parenti e Teo Mammucari, ma la cosa non ci ha sconvolto perché era già previsto che Mammucari lasciasse le Iene a fine stagione". Sulla sostituzione ha precisato: "Guardo al futuro e devo dire che a me Max Angioni piace moltissimo e sono contento della conduzione Angioni-Belen".

Controprogrammazione Sanremo

Tornando a Sanremo, Berlusconi parla anche dei progetti di Mediaset per quella settimana, con l'azienda che per la prima volta dopo molti anni non altererà la programmazione di prima serata, dal Grande Fratello Vip a C'è Posta per Te: "Non abbiamo alcuna intenzione di fare ‘controprogrammazione' al Festival di Sanremo: evitiamo dopo molti anni il disarmo assoluto. Abbiamo visto che durante i mondiali in Qatar i nostri ricavi non ne hanno risentito e abbiamo deciso di mantenere una settimana a prezzo normale e non scontato per la pubblicità".