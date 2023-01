Perché Teo Mammucari è andato via da Le Iene: “La lite per un video condiviso sui social” Il conduttore ha lasciato Le Iene dopo 12 mesi in seguito a una lite con il patron Davide Parenti. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l’alterco sarebbe nato da un commento su un video condiviso sui social. Da lì la rottura.

A cura di Andrea Parrella

Il giallo de Le Iene assume tratti più definiti a quasi una settimana di distanza dall'improvviso addio di Teo Mammucari. Il conduttore, alla guida del programma in coppia con Belén Rodriguez da dodici mesi, era assente nella puntata andata in onda martedì 23 gennaio. La scelta di abbandonare il programma è stata ricondotta da subito a un diverbio tra Mammucari e il patron del programma, Davide Parenti.

La lite tra Mammucari e Parenti

Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma tutto sarebbe nato dalla condivisione di un video sui social da parte di Teo Mammucari. Il video in questione, in questo momento non visibile sul profilo pubblico di Mammucari e dunque una semplice storia, farebbe riferimento ad alcuni spezzoni di un servizio girato dal conduttore nei giorni antecedente alla registrazione. Parenti non avrebbe gradito la condivisione sui social di Mammucari, contestando la cosa e accendendo una discussione dopo la quale Mammucari ha deciso di lasciare lo studio a pochi minuti dall'inizio delle registrazioni.

Belén Rodriguez ha quindi condotto il programma in solitaria, ma nelle ore successive, a dispetto di quanto si credesse, il problema non è rientrato. C'è la possibilità che quello tra Mammucari e Parenti sia stato solo il collasso definitivo di un rapporto poco idilliaco, nonostante Le Iene sia stato di fatto un programma che ha dato a Mammucari il primo vero spazio di visibilità in televisione.

Mamucari sostituito da Max Angioni

A sostituire Teo Mammucari a Le Iene sarà Max Angioni, che dalla prossima settimana affiancherà proprio Belén Rodriguez alla conduzione del programma. Per Mammucari, invece, oltre alla conferma a Tu Sì Que Vales anche per il prossimo anno, si prospetta invece un nuovo programma su Italia 1. Un progetto che al momento è solo una riga di comunicato stampa, visto che, stando a quanto emerge al momento, non esistono ancora progetti specifici.