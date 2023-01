Teo Mammucari lascia Le Iene: “Nuovi progetti su Italia1” ecco chi lo sostituirà nelle prossime puntate Teo Mammucari lascia Le Iene. Ora è ufficiale. L’addio al programma di Davide Parenti è stato annunciato da Mediaset. A sostituirlo sarà Max Angioni.

A cura di Daniela Seclì

Teo Mammucari ha detto addio a Le Iene. Ora è ufficiale. Il conduttore, già assente nella puntata di martedì 24 gennaio, secondo quanto si evince da un comunicato ufficiale diramato da Mediaset, si occuperà di nuovi progetti per Italia1.

Teo Mammucari dice addio a Le Iene: "Era previsto dopo 12 mesi"

Nelle scorse ore, il sito Dagospia ha parlato di una lite scoppiata tra Teo Mammucari e il patron de Le Iene Davide Parenti, che avrebbe portato all'uscita di scena del conduttore. Belén Rodriguez, in effetti, ha condotto la puntata del 24 gennaio in solitaria, senza fornire alcuna spiegazione circa l'assenza del cinquantottenne. Nonostante la lite non sia stata ancora confermata, oggi è stato annunciato l'addio di Mammucari al programma di Italia1. Nella nota si parla di nuove esperienze lavorative all'orizzonte. Ecco il comunicato:

Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento.

Dunque, secondo quanto sostiene Mediaset, l'uscita di scena era già prevista. Sorge spontaneo chiedersi come mai, allora, non abbiano permesso a Teo Mammucari di congedarsi dal pubblico de Le Iene, anziché sparire all'improvviso.

Leggi anche Teo Mammucari e Thais insieme alla figlia Julia, le tenerezze fanno pensare ad un ritorno di fiamma

Max Angioni al posto di Teo Mammucari

Max Angioni sostituirà Teo Mammucari alla conduzione de Le Iene

Nel comunicato, viene anche annunciato il nome del nuovo conduttore che affiancherà Belén Rodriguez nelle prossime puntate de Le Iene: "La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida". Il comunicato si conclude con un ringraziamento a Teo Mammucari: