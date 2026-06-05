Julia, la figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers ha compiuto 18 anni: “Vederti così allegra è una vittoria”

Julia, la figlia di Thais Wiggers e Teo Mammucari ha compiuto 18 anni. La modella brasiliana le dedica un post sui social, mentre è difficile non notare l’assenza del conduttore romano.

La figlia di Teo Mammucari e Thais Wiggers ha compiuto 18 anni. Le foto pubblicate sui social dalla modella raccontano di una cena con poche persone, per festeggiare un compleanno importante, in attesa della festa di cui sarà l'assoluta protagonista. Difficile, però, non notare l'assenza del comico romano negli scatti di famiglia.

Gli auguri di Thais Wiggers per sua figlia

Nel post pubblicato da Thais, si legge l'orgoglio di una madre nel vedere crescere sua figlia, diventata ormai maggiorenne, e si scorge la felicità di un momento trascorso insieme che è solo l'inizio di una nuova fase di crescita per Julia. È così, infatti, che l'ex modella brasiliana scrive:

Intanto una cenetta intima solo per soffiare le candeline in attesa della bella festa che l’occasione merita questo sabato.

È davvero un traguardo importante, per lei e per me come mamma. Vederla arrivare alla maggiore età così sana, così brava, così positiva, così forte, e così allegra è una vittoria. Ho solo da ringraziare.

Tanti auguri piccola grande donna.

L'assenza di Teo Mammucari

In questo ritrovo familiare è difficile non notare l'assenza di Teo Mammucari. Il conduttore non ha condiviso nulla in merito al compleanno della figlia, sebbene si tratti di un momento simbolico, come il raggiungimento della maggiore età, che segna quello spartiacque immaginario tra l'adolescenza e l'età adulta, anche se nella vita di tutti i giorni, non è propriamente così. Del comico e conduttore romano, in realtà, si parla da diverse settimane, a seguito della sua assenza dalle ultime puntate di Domenica In, dove per tutta la stagione ha condotto un gioco rivolto al pubblico. Il motivo per cui non si sarebbe presentato in trasmissione sarebbe riconducibile ad un "no" ricevuto dalla Rai, in merito al rinnovo del suo programma Lo Spaesato e anche alla mancata partenza di un progetto per i palinsesti estivi. Anche nella puntata conclusiva del programma, infatti, non si è presentato, tanto che Mara Venier lo ha salutato con un "ti voglio bene". Di queste indiscrezioni non si ha ancora una conferma definitiva, toccherà aspettare la presentazione dei palinsesti ad Ancona, a luglio, ma vista la reazione di Mammucari è chiaro che il momento è senza dubbio delicato.