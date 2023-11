Teo Mammucari sul perché è più dimesso a Ballando: “Passo per aggressivo con le donne, non mi va” Teo Mammucari ha voluto spiegare come mai nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 25 novembre è apparso più dimesso con la giuria e, in particolare, con Selvaggia Lucarelli: “Passo per aggressivo con le donne quando aggressivo non sono. Oggi è una giornata speciale, non mi va”.

Teo Mammucari ha voluto spiegare come mai nella puntata di Ballando con le stelle 2023 di sabato 25 novembre è apparso più dimesso con la giuria e, in particolare, con Selvaggia Lucarelli: "Passo per aggressivo con le donne quando aggressivo non sono. Oggi è una giornata speciale, non mi va, anche se mi tiri una tazza in testa sto zitto". Il riferimento era alla giornata contro la violenza sulle donne e il suo atteggiamento è apparso aderente all'intenzione di non scontrarsi con la giurata.

"Anche questo sono io, senza dover passare da cane bastonato stasera", ha chiarito Mammucari, "diamoci un abbraccio e mettiamo la parola fine a quello che passa per un litigio continuo". Così, passando dietro MIlly Carlucci, ha raggiunto Selvaggia Lucarelli per darle un bacio e invitarla nuovamente a cena. "Adesso se lo può comprare il ristorante", ha risposto ironicamente la giurata di Ballando, chiudendo la questione. Almeno fino al momento della votazione, durante la quale gli ha dato un sonoro 4.

Diverse volte, prima del loro confronto, Teo Mammucari aveva rimarcato quanto, lato produzione, sarebbe stato invitato a tacere durante i confronti. Tra i serio e il faceto, il conduttore ha fatto intuire che ci fosse stato un tacito accordo su una linea più morbida, da adottare nei confronti in studio e in quelli nella sala delle stelle. Dove, l'ultima volta, con Antonio Caprarica non se le sono mandate a dire, gettando benzina su un fuoco già abbastanza vivo alla scrivania. "Hai detto che lui è il nobile e io sono quello del popolo, che vuole litigare sempre", ha sottolineato Mammucari, riferendosi sempre a parole di Selvaggia Lucarelli postume la fine della puntata, "ma io sono molto felice di far parte del popolo. Anche se stasera li sto facendo ridere poco".