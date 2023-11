Giornata contro la violenza sulle donne, oggi 25 novembre manifestazioni in tutta Italia: le ultime news

Attiviste di Non Una Di Meno stamattina hanno manifestato davanti all'Altare della Patria per chiedere l'immediato cessate il fuoco a Gaza e la fine del genocidio del popolo palestinese. "Dal 7 ottobre a Gaza sono state uccise più di 14.000 mila persone nella campagna genocidaria israeliana, inclusi 5.6000 bambini e 3.550 donne, più di 6.800 persone sono disperse sotto le macerie. Il 60% di tutte le abitazioni di Gaza sono state rese invivibili a causa dell’offensiva israeliana e 26 ospedali su 35 e 55 centri medici sono fuori servizio. Secondo l’UNRWA, dal 7 ottobre 1,7 milioni di persone sono state sfollate in tutta Gaza. Questi dati riportano la distruzione e l'inferno di Gaza e rendono evidente che la pausa umanitaria di quattro giorni annunciata dal governo israeliano non solo è un'inutile senza un reale cessate il fuoco, la fine dell'occupazione e un processo di decolonizzazione, ma suona anche come una beffa! I media mainstream portano avanti una narrazione che non fa altro che diffondere una visione distorta della realtà: Israele come stato oppressore e la violenza coloniale come uno ‘scontro tra civiltà', narrazione che produce la normalizzazione della violenza vissuta dal popolo palestinese, sottoposto a un regime coloniale di apartheid. In questo quadro, il governo partecipa in prima fila e finanzia l’escalation bellica, con la produzione e invio massiccio di armi, nonché tentativi di moltiplicare le basi militari. La guerra è la manifestazione più totalizzante della violenza patriarcale, per questo, e più che mai, siamo al fianco del popolo palestinese. Non ci sono margini di ambiguità in questa storia di colonialismo, razzismo e violenza, tesa a cancellare il territorio palestinese e, soprattutto, il suo popolo. Di fronte a tutto questo saremo ingovernabili, poiché l’unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente, nelle case, nelle strade, sui luoghi di lavoro, ovunque".