“Chi te se in***”: il video della lite tra Mammucari e Caprarica dietro le quinte di Ballando “Ballando segreto”, spin off web di “Ballando con le stelle”, pubblica il video girato dietro le quinte dell’ultima puntata con la violenta lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Tra i due sono volate parole grosse.

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È online il video della furiosa lite consumatasi dietro le quinte dell’ultima puntata di tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. A pubblicarlo è “Ballando segreto”, spin off web del talent show condotto da Milly Carlucci. Sul sito web della trasmissione del sabato sera di Rai1 è comparso un filmato girato in sala delle stelle. Mentre gli spettatori guadavano ignari le esibizioni sul palco, lontano dalla diretta il conduttore e il giornalista si stavano insultando. Quello tra loro non è stato un confronto edulcorato in quanto avvenuto in pubblico, per di più dietro le quinte di una trasmissione televisiva. Al contrario, tra Mammucari e Caprarica sono volate parole grosse.

Gli insulti di Teo Mammucari ad Antonio Caprarica

Il confronto tra i due si trasforma immediatamente in lite, come testimonia il video pubblicato dal programma. “Tu dei imparare a non esagerare”, è la battuta iniziale del giornalista che accende la miccia. Caprarica si era infastidito per una serie di battute pronunciate da Teo in diretta tv, “Te lo dico pubblicamente. Non ti ho mai dato del cane. Altrimenti ti direi comico di terz’ordine”. “Mi hai detto che mi avresti dato una bastonata in testa. Comico di terz’ordine sarai te che dici queste caz***. Stai calmo, Caprarica. Non fare l’intellettuale che aggredisce. Chi ha cominciato per prima a dire ti do una bastonata in testa? Vergognati!”. Il giornalista ha quindi replicato: “Sei tu che hai cominciato a dire che sono un pezzo di legno incenerito. Cerchi di far ridere la gente prendendo in giro gli altri”. “È vero ma io non sto parlando della tua professione del ca***”, ha aggiunto Mammucari, “Un cafone sei tu. La bastonata la dai a tuo marito, a tuo fratello. Chi te se inc***. Vattene!”.

L’intervento di Paola Perego ristabilisce la calma

È stato il provvidenziale intervento di Paola Perego, unica in sala ad avere invitato i due a calmarsi, a evitare che i due continuassero a litigare. “Teo, per favore, non rispondere”, lo ha esortato la collega, “Non è il momento”. Caprarica però era ormai furioso e ha proseguito: “La bastonata? Sei un imbecille che dà del cane, del molosso…ma stiamo scherzando? C’è un limite, un senso della misura che qualcuno dovrebbe avere a un certo punto”. Spenta la discussione, Ricky Tognazzi ha preso da parte Teo per invitarlo a prestare maggiore attenzione alla sensibilità altrui: “Non puoi pensare che qualcuno non si arrabbi. È normale. Dici delle cose quando bersagli qualcuno…”.