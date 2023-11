Teo Mammucari sulla lite con Caprarica a Ballando: “Gli ho detto le stese cose della diretta” Teo Mammucari ha parlato per la prima volta di quanto accaduto nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle con Antonio Caprarica: “Ho detto le stesse cose della diretta, non è successo niente”. Si vociferava che tra i due si fosse sfiorata la rissa in seguito alla discussione.

Teo Mammucari ha parlato per la prima volta di quanto accaduto nel dietro le quinte di Ballando con le stelle con Antonio Caprarica. Dopo la puntata dello scorso sabato, si vociferava che tra i due si fosse sfiorata la rissa in seguito a una discussione piuttosto animata. Ora il concorrente, insieme alla padrona di casa Milly Carlucci, ha fatto chiarezza sui fatti.

Milly Carlucci svela se manderanno in onda il video del dietro le quinte

Nella puntata di oggi (17 novembre) de La Vita in Diretta, Alberto Matano si è collegato con Milly Carlucci e Teo Mammucari. Il concorrente e la ballerina Anastasia Kuzmina stavano provando la coreografia che porteranno sul palco nella puntata di domani, sabato 18 novembre. "Ma questo video della Sala delle Stelle lo vedremo o no?", ha subito rotto il ghiaccio Matano, chiedendo a Milly Carlucci se manderà in onda quanto realmente successo nel dietro le quinte tra i due concorrenti. "Voglio smentire tutte le voci circolate sul fatto, non c'è nulla di violento nè veramente offensivo. Non è vero. Riguardo al video, vedremo, ci dobbiamo pensare, non lo so", ha risposto la conduttrice dello show di Rai1. Era stata proprio lei a far sapere che esiste una breve clip video che racconta la discussione.

La versione di Teo Mammucari su quanto accaduto con Antonio Caprarica

Teo Mammucari ha inizialmente ironizzato sulla vicenda, menzionando fatti mai accaduti: "Gli ho dato solo una ginocchiata, poi una testata. Sì è offeso, non doveva farlo". Poi ha precisato che, nella Sala delle stelle, non ha fatto altro che ripetere a Caprarica quanto detto in diretta: "Nel dietro le quinte ho detto le stesse cose della diretta, non è successo niente. Ho detto che balla come un tronco bruciato, cose bellissime, finché si parla di come uno balla e non della persona non c'è niente di male". Anche Caprarica, raggiunto da DavideMaggio.it, aveva spiegato il suo punto di vista sulla discussione, spiegando di aver pensato di lasciare Ballando: "È stata una discussione dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe".

Cosa si sono detti in diretta Caprarica e Mammucari

"C'è stato un momento mentre ballava nel quale non trovava più la ballerina. Si è perso la ballerina. Lui è un tronco che parla inglese, è un cane. Sei un molosso", ha detto Teo Mammucari durante la puntata dell'11 novembre di Ballando con le Stelle riferendosi all'esibizione dell'avversario. Il giornalista ha prontamente replicato: "Caro Teo, io sono un molosso, ma gentiluomo. Tu sei un po' cafone francamente. Secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere, hai rotto le tasche. Mi hai scocciato". "Hai 70 anni e mi dici ti do una bastonata in testa. Gentiluomini si è dentro. Vengo di la e ti alzo le mani", è stata la replica di Mammuccari.