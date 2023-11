Rissa sfiorata tra Mammuccari e Caprarica a Ballando: cosa è successo dopo la lite in diretta Teo Mammuccari e Antonio Caprarica dopo aver discusso in diretta a Ballando con le stelle, sabato 11 novembre, si sarebbero incontrati nella sala delle stelle ed avrebbero continuato a litigare animatamente. Davide Maggio racconta che dietro le quinte del programma si sarebbe sfiorata la rissa tra i due.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sarebbe sfiorata la rissa dietro le quinte di Ballando con le stelle, durante la puntata di sabato 11 novembre 2023. Nella sala delle stelle, Teo Mammuccari e Antonio Caprarica avrebbero discusso animatamente al punto da arrivare alle mani. Davide Maggio nel suo blog racconta il retroscena rivelando che i due concorrenti del programma sarebbero stati separati dai presenti, trovandosi al punto da picchiarsi.

Perché Teo Mammuccari e Antonio Caprarica hanno litigato

Il clima non sembrava disteso già durante la diretta di Ballando Con le Stelle. I giudici, nel corso della gara, avevano preferito Antonio Caprarica a Teo Mammuccari, esito che non è andato giù all'ex volto di Tu si que vales e Le Iene. Quando Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che il giornalista avesse ballato meglio, Mammuccari in diretta ha commentato: "Caprarica? Ve lo dico io. C'è stato un momento mentre ballava nel quale non trovava più la ballerina. Si è perso la ballerina. Lui è un tronco che parla inglese, è un cane. Sei un molosso". Caprarica, che era all'ascolto, ha così replicato: "Caro Teo, io sono un molosso, ma gentiluomo. Tu sei un po' cafone francamente. Secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere, hai rotto le tasche. Mi hai scocciato". "Hai 70 anni e mi dici ti do una bastonata in testa. Gentiluomini si è dentro. Vengo di la e ti alzo le mani", la replica di Mammuccari. È poi intervenuta Milly Carlucci per mettere un punto al battibecco.

La rissa dopo lo scontro in diretta

Dopo la lite in diretta, i due si sarebbero trovati a discutere nuovamente faccia a faccia. Davide Maggio nel suo blog racconta che quando Mammuccari è rientrato nella sala delle stelle, avrebbe trovato un Caprarica "inferocito". "I due hanno iniziato a dirsele di santa ragione" e dopo essersi avvicinati faccia a faccia, sarebbero stati separati fisicamente dai presenti. Teo Mammuccari, si legge, sarebbe stato allontanato dalla sala delle stelle.