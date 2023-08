Arisa posa nuda in cerca dell’amore: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti autosufficienti” AAA cercasi amore per Arisa, che su Instagram pubblica una carrellata di scatti bollenti. “Cerco soggetti economicamente autosufficienti, a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile”, scrive pungente. “In particolare il mio. Per una vita felice”.

A cura di Giulia Turco

Arisa in cerca d’amore, quello vero, sincero, che è da sempre un chiodo fisso. Dopo la fine della frequentazione con Vito Coppola, l’artista è tornata ad essere single e a riflettere sulla possibilità di un amore nella sua vita. Se in passato aveva preso in considerazione il desiderio di diventare madre da sola, a prescindere da un compagno al suo fianco, recentemente ha fatto sapere di aver cambiato idea. Il desiderio d’amore, però, resta una costante.

Le foto di Arisa senza veli sui social

Ecco allora che, dopo aver incendiato la Notte della Taranta con un abito in pizzo trasparente, ballando a piedi nudi sul palco del Concertone di Melpignano, Rosaria Pippa tra a stupire i suoi fan e cosa completamente nuda sui social, con una serie di scatti bollenti pubblicati a carrellata sul suo profilo. È un vero e proprio annuncio: cercasi amore, ma che sia sincero. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”, scrive l’artista nella captino. “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie”, si raccomanda. “NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Arisa e la scelta di non diventare una madre single

È un momento di ripartenza anche per Arisa, che quest’anno si prenderà una pausa dallo studio di Amici e di conseguenza dalla Capitale. Sarà Anna Pettinelli a prendere il suo posto nel ruolo di coach di canto nella scuola. Tornerà dunque a Milano e riprenderà i suoi progetti artistici legati alla musica. “Il mio ultimo singolo racconta una storia d’amore che vivo tutti i giorni con me stessa. Oggi, a 40 anni, ho maturato consapevolezza”, ha raccontato lo scorso maggio in un’intervista a Chi. “Non posso dire di stare bene così, ma se l’amore arriverà sarà un amore semplice, leggero, che mi fa stare bene”. Ha inoltre ritrattato sul desiderio di diventare una mamma single: “Mi è venuta voglia ma, sinceramente, ho pure cambiato idea. Non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno”, ha raccontato. “Non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro sulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione”.