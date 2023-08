Arisa gela Madame dopo il commento alle foto nuda, lei replica: “Vestiti elegante, ti porto a cena” Le foto di Arisa nuda pubblicate ieri su Instagram a corredo di un appello nel quale dichiara di essere alla ricerca dell’amore hanno scatenato i fan e i colleghi. Tra questi Madame che dopo il “Ti amo” stroncato dalla risposta piccata di Arisa, non si è arresa: “Ti offro una cenetta chic, vestiti elegante, ti bacio”.

A cura di Gaia Martino

Rosalba Pippa alias Arisa ieri si è spogliata di ogni velo e su Instagram ha lanciato un appello dichiarandosi pronta a innamorarsi e in cerca dell'amore: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio", le parole scritte a corredo di alcune immagini nelle quali è completamente nuda. Nel giro di pochi minuti il post della cantante italiana ha fatto il pieno di like e commenti: tra questi anche quello di Madame il quale, però, avrebbe fatto storcere il naso ad Arisa.

Il botta e risposta tra Madame e Arisa

Tra i commenti al post di Arisa è spuntato fuori anche quello di Madame, la cantante – pseudonimo di Francesca Calearo – che alla sua collega ha scritto un "Ti amo" accompagnato da un cuore. La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare ed è stata, per molti, inaspettata: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare".

Alla provocazione, Madame ha replicato a sua volta: "Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti".

L'appello di Arisa nuda su Instagram

Senza veli Arisa ha lanciato un appello: è in cerca d'amore e brevemente ha descritto cosa avrebbe da offrire a chiunque si facesse avanti. "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO" le parole scritte nella didascalia a corredo di alcune immagini che la ritraggono senza abiti, completamente nuda, su un terrazzo. Dopo la fine della frequentazione con Vito Coppola, la cantante è tornata ad essere single ed ora si dichiara pronta ad amare di nuovo.