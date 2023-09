Aurora Tropea replica a Gianni Sperti dopo le accuse per la foto nuda: “Di cosa dovrei vergognarmi?” Su Instagram, Aurora Tropea è tornata a parlare dello scontro avuto con Gianni Sperti nella puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 13 settembre.

A cura di Daniela Seclì

Dopo lo scontro tra Gianni Sperti e Aurora Tropea avvenuto nella puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 13 settembre, la dama del Trono Over è intervenuta sui social per dire la sua a riguardo. Ha affidato il suo pensiero a una storia pubblicata su Instagram.

Aurora Tropea replica a Gianni Sperti

In studio, Gianni Sperti ha puntato il dito contro Aurora Tropea per avere pubblicato su Instagram una foto senza veli, in cui si copriva con un braccio. L'opinionista ha spiegato che non intendeva criticare il gesto in sé, anche perché anche a lui è capitato di pubblicare sui suoi profili social foto in cui era nudo: "Mi ha colpito questa foto, visto che non fai altro che puntare il dito contro tutte le donne del parterre dicendo che sono finte, tu sei la prima". Sui social, Aurora Tropea ha replicato:

Ma l'emancipazioni dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e sugli anziani, chi ruba.

Lo scontro tra Gianni Sperti e Aurora Tropea

Nella puntata di Uomini e Donne, trasmessa mercoledì 13 settembre, Aurora Tropea ha regalato dello zucchero a Gianni Sperti, nella speranza che l'opinionista si addolcisca con lei. Il cinquantenne, tuttavia, ha risposto piccato:

Invece di preoccuparti della mia dolcezza, perché non ti preoccupi di comprarti un po' di dignità, visto quello che pubblichi su Instagram? Una donna della sua età ha pubblicato una foto nuda, in cui si copre col braccio, dove chiede agli uomini di riuscire a darle un po' di felicità. Ti stai preoccupando di me, invece di preoccuparti di te stessa. Dovresti fermarti davanti a uno specchio e dirti: "Aurora migliora". Ti preoccupi della mia dolcezza nei tuoi confronti e non ti preoccupi degli uomini che vedono quella foto.

In studio, la dama del Trono Over aveva accusato l'opinionista di avere selezionato quella foto tra tanti post che, al contrario, trasmettevano messaggi molto più importanti.