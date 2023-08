Rocco Siffredi ci riprova con Arisa dopo le foto nuda: “Facciamo un porno educativo e romantico” Rocco Siffredi ci riprova a conquistare il sì di Arisa: dopo le foto condivise dalla cantante nelle quali si mostra senza veli, il regista di film a luci rosse le lancia una nuova proposta. “Facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare”.

A cura di Gaia Martino

Rocco Siffredi torna a proporre una collaborazione ad Arisa dopo la pubblicazione degli scatti nuda. Due giorni fa la famosa cantante italiana ha fatto chiacchierare il gossip con le sue immagini che la ritraggono senza veli e con le quali ha voluto lanciare un appello: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio". Il regista ha così rilanciato la sua proposta: Siffredi già tempo fa aveva esplicitato il suo desiderio di girare un film a luci rosse con Arisa protagonista.

La nuova proposta di Rocco Siffredi

Nelle ultime ore Rocco Siffredi è tornato a parlare di Arisa: tra le stories il regista di film a luci rosse ha condiviso la foto della cantante senza veli, la stessa da lei condivisa, facendole una nuova proposta simile a quella fatta tempo fa. "Una prova della vera bellezza italiana. Arisa, facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare", le parole.

Al momento non sarebbe arrivata alcuna risposta pubblica da parte della cantante. Al tempo della prima proposta, però, confessò che, qualora la sua professione avesse preso "una strada più erotica e sensuale", non avrebbe avuto alcun problema ad accettare. "Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro", disse.

I commenti di Todaro, Malgioglio e Madame alle foto nuda

L'emoticon con gli occhi a forma di cuore di Raimondo Todaro, la dichiarazione con conseguente invito a cena di Madame e la parodia di Malgioglio sono solo alcune delle reazioni alle foto senza veli condivise da Arisa due giorni fa. La cantante ha sorpreso il mondo dei social network con le sue immagini allegate a un appello nel quale si dichiara in cerca di marito. Dopo la frequentazione con Vito Coppola, l'artista è tornata ad essere single e spesso ha confessato di voler trovare il vero amore, anche per realizzare il sogno di diventare madre.