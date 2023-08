Malgioglio come Arisa: “Cerco disperatamente marito ricco e belloccio, a cui piaccia il mio ciuffo” Malgioglio interviene sui social con uno scatto e un annuncio che scimmiotta quello di Arisa: “Sono alla ricerca di un marito che voglia svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa , solare, gioiosa smaniosa”. Dopo la sua storia d’amore con il fidanzato turco Furkan, il paroliere sarebbe in effetti single.

A cura di Giulia Turco

Malgioglio come Arisa cerca marito. Dopo il post della cantante che ha fatto scintille sui social con gli scatti senza veli, il paroliere Cristiano Maglioglio replica l'idea e decide di postare un annuncio simile al suo. I due, per altro, sono grandi amici oltre che vicini di casa e con il ritorno di Arisa a Milano questa stagione torneranno a vedersi quotidianamente.

Anche Cristiano Malgioglio cerca l'amore

Malgioglio interviene sui social con uno scatto e un annuncio che scimmiotta quello di Arisa: "Sono alla disperata ricerca di un marito di eta' compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po' ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo", ironizza il paroliere. "Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa , solare, gioiosa smaniosa. simpatica perfetta e un po ‘ rompi…..Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo".

D'altronde Malgioglio risulta essere single e ancora alla ricerca dell'amore, dopo la storia d’amore con il fidanzato turco Furkan. “Non ne parlo mai. Ci siamo conosciuti e ci siamo subito presi”, raccontava già nel 2021 a Mara Venier. “Ho incontrato quest'uomo al Gran Bazar. Gli ho sorriso, lui mi ha sorriso. Ci siamo sorrisi. Questa storia va avanti da un anno, lui è un uomo riservato come d'altronde lo sono io”. Di recente poi, ospite a Verissimo, il paroliere aveva annunciato la fine della relazione, per via della distanza: “Credo che la storia sia finita. Lui vuole che io vado a Istanbul, ma non credo dia possibile”.

Le foto senza veli di Arisa che hanno infuocato i social

Ha fatto impazzire i social la carrellata di scatti di Arisa e il conseguente botta e risposti con Madame, che ha commentato il suo post dando vita ad un esilarante siparietto. “Ti amo”, scrive la cantante all’anagrafe Francesca Calearo. “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”, aveva replicato Arisa. “Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti”, ha concluso la Madame.